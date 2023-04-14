Нейромережі заміняють людей

З виходом таких нейромереж, як DALL-E 2, Midjourney і Stable Diffusion у 2022 році, у користувачів з'явилася можливість легко створювати малюнки за допомогою текстових описів. Найбільші китайські технологічні компанії, такі як Tencent і NetEase, не проти зменшити витрати на розробку ігор за допомогою штучного інтелекту. Тому за останні кілька місяців компанії, що займаються відеоіграми, від технологічних гігантів до незалежних розробників ігор, почали використовувати ці програми для проєктування і створення персонажів відеоігор, фонів і рекламних матеріалів.

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Китайський ринок праці в ігровій індустрії похитнувся після того, як 2021 року уряд заморозив ліцензування на кілька місяців і тисячі розробників ігор залишилися без роботи. За останній рік кількість робочих місць ілюстраторів скоротилася приблизно на 70% – не лише через тиск з боку регулювальних органів і сповільнення економіки, а й через бум штучного інтелекту.

Доцент Університету Джорджа Вашингтона, Джеффрі Дінг, який вивчає розвиток ШІ в Китаї, каже, що просування штучного інтелекту може посилити конкуренцію і створити нові можливості, але також може скоротити широке коло робочих місць. Він додав, що реальність може полягати в тому, що ШІ витіснить безліч працівників – не тільки художників, але й юристів і письменників.

Уряд Китаю робить кроки з регулювання діяльності ШІ: у січні китайська служба з нагляду за інтернетом презентувала новий закон, який вимагає від генераторів "діпфейків" чітко маркувати контент, що може ввести громадськість в оману, а в квітні регулятор опублікував законопроєкт, що застосовує те саме правило до зображень і відео, створених штучним інтелектом, додавши, що ШІ слід дотримуватися авторських прав.