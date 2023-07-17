Ілон Маск багато говорив про конфіденційність ще до закриття угоди про купівлю Twitter. Тож наміри створеної нещодавно X Corp. (тепер уже материнської компанії, яка володіє твітером) виглядають ще дивніше. Але все по черзі.
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Маск подає до суду
Як пишуть західні ЗМІ, X Corp. подала до суду на чотирьох невідомих, які нібито "займалися широкомасштабним незаконним вилученням даних" з твітера. У позові вони були названі "невідомими особами або організаціями", і в ньому згадувалися лише їхні IP-адреси. Тож неясно, чи знає сам Маск, що це за компанії, чи хоче, щоб суд допоміг їх встановити.
У позові їх звинувачували в тому, що вони з метою вилучення даних наводнили Twitter автоматизованими запитами, які значно перевищували ту "кількість, яку будь-яка окрема особа може надіслати на сервер за певний період часу". Мільярдер каже, що ці організації намагалися зішкребти весь Twitter за короткий проміжок часу, й переклав на них провину за те, що обмежив кількість твітів для читання на початку місяця.
Ці запити серйозно навантажили сервери X Corp. і погіршили користувацький досвід мільйонів клієнтів X Corp.,
– написала компанія у своїй скарзі.
Імовірно, компанія програє. Річ у тім, що суд у США опирається на прецедентне право, тобто переглядає результати подібних справ у минулому, й за їхнім прикладом виносить рішення. У 2022 році сервіс LinkedIn подав скаргу, намагаючись заборонити своїм конкурентам вилучати інформацію з публічних профілів користувачів. Але суд тоді постановив, що вилучення даних, які є у відкритому доступі в інтернеті, не порушує Закон про комп'ютерне шахрайство та зловживання (CFAA).
Twitter вимагає відшкодування збитків у розмірі 1 мільйона доларів.
Новий штучний інтелект від xAI
Як ми знаємо, Маск ще кілька місяців тому анонсував власний ШІ, який конкуруватиме з нинішніми лідерами ринку – ChatGPT, Bing AI, Bard та іншими. Він навіть уже закупив тисячі відеокарт для його навчання.
У п'ятницю під час конференції у Twitter Spaces, Маск розповів, що збирається налагодити співпрацю свого нового ШІ-стартапу xAI з Tesla, якою також керує. Співпраця стосуватиметься як апаратної частини, так і програмного забезпечення, й може допомогти прискорити створення нових розробок у сфері технологій автономного водіння.
Мільярдер також заявив, що для навчання ШІ використовуватимуть публічні твіти користувачів. З точки зору закону це не викликає питань, адже дані належать Ілону Маску, але з огляду на багаторазові заяви про прагнення до кращої конфіденційності, це виглядає дещо лицемірно.
За словами Маска, xAI прагнутиме створити "максимально допитливий" ШІ, який "розуміє не тільки інтернет, а й фізичний світ". Водночас підприємець зазначив, що мовний штучний інтелект xAI не буде політкоректним.