Ілон Маск багато говорив про конфіденційність ще до закриття угоди про купівлю Twitter. Тож наміри створеної нещодавно X Corp. (тепер уже материнської компанії, яка володіє твітером) виглядають ще дивніше. Але все по черзі.

Дивіться також Зрада у Twitter: частина підлеглих Маска користується Threads, а деякі навіть публічно хвалять

Маск подає до суду

Як пишуть західні ЗМІ, X Corp. подала до суду на чотирьох невідомих, які нібито "займалися широкомасштабним незаконним вилученням даних" з твітера. У позові вони були названі "невідомими особами або організаціями", і в ньому згадувалися лише їхні IP-адреси. Тож неясно, чи знає сам Маск, що це за компанії, чи хоче, щоб суд допоміг їх встановити.

У позові їх звинувачували в тому, що вони з метою вилучення даних наводнили Twitter автоматизованими запитами, які значно перевищували ту "кількість, яку будь-яка окрема особа може надіслати на сервер за певний період часу". Мільярдер каже, що ці організації намагалися зішкребти весь Twitter за короткий проміжок часу, й переклав на них провину за те, що обмежив кількість твітів для читання на початку місяця.

Ці запити серйозно навантажили сервери X Corp. і погіршили користувацький досвід мільйонів клієнтів X Corp.,

– написала компанія у своїй скарзі.

Імовірно, компанія програє. Річ у тім, що суд у США опирається на прецедентне право, тобто переглядає результати подібних справ у минулому, й за їхнім прикладом виносить рішення. У 2022 році сервіс LinkedIn подав скаргу, намагаючись заборонити своїм конкурентам вилучати інформацію з публічних профілів користувачів. Але суд тоді постановив, що вилучення даних, які є у відкритому доступі в інтернеті, не порушує Закон про комп'ютерне шахрайство та зловживання (CFAA).

Twitter вимагає відшкодування збитків у розмірі 1 мільйона доларів.

Новий штучний інтелект від xAI

Як ми знаємо, Маск ще кілька місяців тому анонсував власний ШІ, який конкуруватиме з нинішніми лідерами ринку – ChatGPT, Bing AI, Bard та іншими. Він навіть уже закупив тисячі відеокарт для його навчання.

У п'ятницю під час конференції у Twitter Spaces, Маск розповів, що збирається налагодити співпрацю свого нового ШІ-стартапу xAI з Tesla, якою також керує. Співпраця стосуватиметься як апаратної частини, так і програмного забезпечення, й може допомогти прискорити створення нових розробок у сфері технологій автономного водіння.

Мільярдер також заявив, що для навчання ШІ використовуватимуть публічні твіти користувачів. З точки зору закону це не викликає питань, адже дані належать Ілону Маску, але з огляду на багаторазові заяви про прагнення до кращої конфіденційності, це виглядає дещо лицемірно.

Ми знаємо, що ШІ схильний до копіювання цілих шматків тексту, на якому його навчали, зовсім не змінюючи його. Тож будь-який твіт чи цілий тред може потенційно опинитися в руках іншої людини й буде опублікований повторно під іншим авторством.

За словами Маска, xAI прагнутиме створити "максимально допитливий" ШІ, який "розуміє не тільки інтернет, а й фізичний світ". Водночас підприємець зазначив, що мовний штучний інтелект xAI не буде політкоректним.