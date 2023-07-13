Хоча Маск надав мінімальну інформацію про компанію, з її місією та командою можна ознайомитися на веб-сайті.
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Згідно з інформацією на сайті, головна мета xAI – отримати всебічне розуміння Всесвіту. Очолює команду сам Ілон Маск, якого супроводжує група талановитих людей, що мають значний досвід роботи в галузі ШІ. Ці члени команди раніше працювали з такими відомими організаціями, як OpenAI, Google Research, Microsoft Research та DeepMind, яка нещодавно злилася з Google.
Окрім Маска, на сайті висвітлюється внесок:
- Ігоря Бабушкіна,
- Мануеля Кройса,
- Юхуая (Тоні) Ву,
- Крістіана Сегеді,
- Джиммі Ба,
- Тобі Полена,
- Росса Нордіна,
- Кайла Косіча,
- Грега Янга,
- Гуодун Чжана,
- Зіханга Дая.
Команда отримує рекомендації від Дена Гендрікса, дослідника, який наразі очолює Центр безпеки ШІ, некомерційну організацію, що займається зменшенням потенційних ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом у суспільстві.
Щоб сприяти залученню та полегшити взаємодію з громадськістю, команда xAI планує провести дискусію в Twitter Spaces 14 липня. Під час цього заходу слухачі матимуть можливість познайомитися з членами команди та поставити власні запитання. Хоча конкретного часу не передбачено, зацікавлені особи можуть розраховувати на спілкування з командою xAI за допомогою цієї платформи.
Чим займатиметься компанія
xAI позиціонується як окрема структура від всеосяжної корпорації Ілона Маска X Corp, але підкреслює тісну співпрацю з іншими компаніями під його керівництвом, такими як Tesla та X (раніше відома як SpaceX). Нещодавно Маск запровадив тимчасові обмеження на використання свого Twitter, посилаючись на занепокоєння щодо стартапів у сфері ШІ, які збирають дані для своїх мовних моделей (LLM).
Повідомлення про причетність Маска до xAI вперше з'явилися в квітні, коли в документах було вказано, що він є засновником компанії в штаті Невада. У документах також зазначалося, що Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу Маска, є секретарем xAI. На той час про компанію було мало інформації, але існували припущення, що Маск шукав фінансування від SpaceX і Tesla, щоб запустити її діяльність.
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У минулому Маск був причетний до великої організації в галузі ШІ, ставши співзасновником OpenAI у 2015 році. Однак у 2018 році він дистанціювався від цієї організації, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів з Tesla, яка бере активну участь у дослідженнях і розробках ШІ. Відтоді Маск висловлював критику на адресу OpenAI і розкрив свою поточну роботу над проектом під назвою "TruthGPT".
З появою xAI та його амбітною метою осягнути справжню природу Всесвіту, світ з нетерпінням чекає на подальші інсайти та розробки від Ілона Маска та його команди.