Хоча Маск надав мінімальну інформацію про компанію, з її місією та командою можна ознайомитися на веб-сайті.

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Згідно з інформацією на сайті, головна мета xAI – отримати всебічне розуміння Всесвіту. Очолює команду сам Ілон Маск, якого супроводжує група талановитих людей, що мають значний досвід роботи в галузі ШІ. Ці члени команди раніше працювали з такими відомими організаціями, як OpenAI, Google Research, Microsoft Research та DeepMind, яка нещодавно злилася з Google.

Окрім Маска, на сайті висвітлюється внесок:

Ігоря Бабушкіна,

Мануеля Кройса,

Юхуая (Тоні) Ву,

Крістіана Сегеді,

Джиммі Ба,

Тобі Полена,

Росса Нордіна,

Кайла Косіча,

Грега Янга,

Гуодун Чжана,

Зіханга Дая.

Команда отримує рекомендації від Дена Гендрікса, дослідника, який наразі очолює Центр безпеки ШІ, некомерційну організацію, що займається зменшенням потенційних ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом у суспільстві.

Щоб сприяти залученню та полегшити взаємодію з громадськістю, команда xAI планує провести дискусію в Twitter Spaces 14 липня. Під час цього заходу слухачі матимуть можливість познайомитися з членами команди та поставити власні запитання. Хоча конкретного часу не передбачено, зацікавлені особи можуть розраховувати на спілкування з командою xAI за допомогою цієї платформи.

Чим займатиметься компанія

xAI позиціонується як окрема структура від всеосяжної корпорації Ілона Маска X Corp, але підкреслює тісну співпрацю з іншими компаніями під його керівництвом, такими як Tesla та X (раніше відома як SpaceX). Нещодавно Маск запровадив тимчасові обмеження на використання свого Twitter, посилаючись на занепокоєння щодо стартапів у сфері ШІ, які збирають дані для своїх мовних моделей (LLM).

Повідомлення про причетність Маска до xAI вперше з'явилися в квітні, коли в документах було вказано, що він є засновником компанії в штаті Невада. У документах також зазначалося, що Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу Маска, є секретарем xAI. На той час про компанію було мало інформації, але існували припущення, що Маск шукав фінансування від SpaceX і Tesla, щоб запустити її діяльність.

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У минулому Маск був причетний до великої організації в галузі ШІ, ставши співзасновником OpenAI у 2015 році. Однак у 2018 році він дистанціювався від цієї організації, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів з Tesla, яка бере активну участь у дослідженнях і розробках ШІ. Відтоді Маск висловлював критику на адресу OpenAI і розкрив свою поточну роботу над проектом під назвою "TruthGPT".

З появою xAI та його амбітною метою осягнути справжню природу Всесвіту, світ з нетерпінням чекає на подальші інсайти та розробки від Ілона Маска та його команди.