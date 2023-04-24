Згідно з щотижневою розсилкою Марка Гурмана Power On, Apple планує включити в гарнітуру застосунки з багатьох різних категорій, в тому числі ігри, які використовують можливості пристрою, фітнес-програми та програму, що дозволяє користувачам читати книги у віртуальній реальності. Компанія ще не знайшла надійної утиліти, яка могла б стимулювати продажі гарнітури, тому планує дотримуватися тієї ж стратегії, що й з Apple Watch, включаючи різноманітні застосунки в надії, що один з них "вистрелить".

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Важливо відзначити різницю між віртуальною реальністю (VR) і доповненою реальністю (AR). VR дозволяє користувачам зануритися в нереальне середовище, наприклад на арену в розпал спортивного змагання, в той час, як AR накладає шар комп'ютерних даних на реальну картинку.

Які застосунки будуть на старті Reality Pro

Гарнітура змішаної реальності від Apple працюватиме з більшістю програм для iPad, включаючи популярні програми, такі як FaceTime і Карти, а також сторонні програми для iPad з невеликими змінами.

Очікується, що пристрій також матиме застосунок Wellness, який використовує звуки та голоси для заспокоєння користувачів, а також дозволить використовувати гарнітуру як зовнішній дисплей для підключеного комп'ютера Mac.

Відеоконференції будуть захоплюючими, використовуючи VR для створення віртуальних конференц-залів з реалістичними аватарами, які представлятимуть учасників.

Програма Freeform дозволить користувачам писати на віртуальній дошці, яку бачитимуть інші, а користувачі використовуватимуть VR для перегляду відео в повністю вигаданому середовищі.

Очікується, що VR-версія Fitness+ також буде доступна після випуску гарнітури.

Функції гарнітури

Гарнітура матиме VR-портал для трансляції спортивних подій у прямому ефірі, а також ігри, створені сторонніми розробниками, які мали успіх з іграми, створеними для інших пристроїв Apple.

Користувачі зможуть керувати гарнітурою за допомогою рухів очей і рук, розмовляючи з Siri або через підключену клавіатуру з іншого пристрою Apple.

Повідомляється, що гарнітура підтримуватиме "повітряний" набір тексту, хоча Гурман назвав його "вибагливим".

Інсайдер стверджує, що Reality Pro є найскладнішим пристроєм, який коли-небудь створювала Apple, і при ціні в 3000 доларів він не є продуктом, який буде доступний кожному. Однак, як повідомляється, Apple працює над майбутньою версією гарнітури під назвою Reality One, яка буде більш доступною, хоча деякі можливості доведеться зрізати.

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Таким чином, очікується, що гарнітура змішаної реальності Reality Pro AR/VR від Apple включатиме різноманітні застосунки та функції, в тому числі ігри, фітнес-програми та відеоконференції з ефектом присутності. Хоча пристрій може бути дорогим, він являє собою значний крок вперед у розвитку технологій віртуальної і доповненої реальності. Крім того, нарешті ми отримаємо абсолютно новий продукт від Apple, яка вже дуже давно не робила нічого справді революційного.