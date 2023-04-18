Власники iPhone скаржаться на дивний баг

Один користувач Twitter з ніком Andreu розповів, що його смартфон випадковим чином просить його ввести пароль? Інші користувачі поділилися подібним досвідом. На Reddit люди також скаржаться подібні проблеми.

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Один з дописувачів під ніком twentyskulls розповів, що на його телефоні з'явилося випадкове сповіщення з проханням ввести пароль до Apple ID, і йому довелося увійти в систему й змінити пароль. Інший підписник Reddit, TomatoBill, згадав, що два його пристрої з різними ідентифікаторами Apple ID отримали однакове повідомлення протягом короткого проміжку часу, що стурбувало його.

Цікаво, що більшість реакцій постраждалих користувачів iPhone стосуються не лише незручностей, пов'язаних з необхідністю повторного введення пароля Apple ID. Натомість вони висловлюють почуття роздратованості й страху, адже ситуація доволі нестандартна.

Що робити, якщо ви зіткнулися з такою проблемою

На фоні цих повідомлень деякі користувачі iPhone запропонували потенційні рішення.

Один користувач, який зіткнувся з випадковими сповіщеннями, вирішив перезавантажити свій iPhone, і після цього підказки перестали з'являтися.

Інша пропозиція – змінити пароль до Apple ID. Служба підтримки Apple теж підтвердила цю пораду.

Як скинути пароль Apple ID: дивіться інструкцію

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Якщо ви також зіткнулися з проблемою постійного запиту на введення пароля Apple ID на вашому iPhone, можливо, варто спробувати ці поради. Перезавантаження пристрою або зміна пароля може вирішити проблему. Тим часом важливо залишатися пильними і повідомляти про будь-які підозрілі дії або несанкціонований доступ до служби підтримки Apple для отримання подальшої допомоги.