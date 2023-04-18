Як повідомляє 24 Канал, Android, підтримувана Google, залишається найпопулярнішою операційною системою у світі з часткою світового ринку понад 70%. Її доступність і наявність на ринках, що розвиваються, сприяли широкому розповсюдженню. Однак у США та Канаді iPhone нещодавно зайняли понад 50% загальної частки ринку, випередивши Android.

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Як справи в Android

У таборі прихильників Android конкуренція між виробниками триває постійно і тут користувачі знайдуть з чого вибрати. У той час, як iPhone конкурують самі з собою, прихильники Android звикли мати широкий вибір.

Samsung зробила деякі стратегічні кроки, припинивши випуск лінійки Galaxy Note, але подвоївши виробництво складних смартфонів, випустивши серію Galaxy Flip і Fold 4 . Нескладні варіанти Samsung, такі як Galaxy S23 Ultra , також пропонують цікаві функції.

зробила деякі стратегічні кроки, припинивши випуск лінійки Galaxy Note, але подвоївши виробництво складних смартфонів, випустивши серію і . Нескладні варіанти Samsung, такі як , також пропонують цікаві функції. Oppo , великий гравець на зарубіжних ринках, прагне привернути увагу світової спільноти до привабливих розкладачок, таких як Find N2 Flip .

, великий гравець на зарубіжних ринках, прагне привернути увагу світової спільноти до привабливих розкладачок, таких як . Нові смартфони Google Pixel 7 і Pixel 7 Pro можуть похвалитися одними з найкращих камер, які коли-небудь тестувалися. Пристрій на базі чіпа Tensor другого покоління дозволяє використовувати передові функції штучного інтелекту, такі як видалення людей з фотографій.

Забігаючи наперед, повідомляється, що Google працює над версією Pixel Fold, яка кине виклик Galaxy Fold 4 від Samsung пізніше у 2023 році. Очікується, що запуск Pixel 7a також відбудеться через кілька місяців, тож якщо ви придивляєтеся до бюджетного пристрою, можливо, варто поки що почекати.

А що у Apple

Що стосується Apple, то восени очікується запуск iPhone 15, але не буде iPhone SE четвертого покоління, який, за чутками, буде оснащений власними мобільними модемами Apple. Крім того, iPhone 14 Pro був визнаний одним з найкращих телефонів, які коли-небудь випускала компанія, і навіть став переконливим аргументом для користувачів Android, щоб перейти на інший бік.

Якщо ви зараз перебуваєте в пошуках нового смартфона, ось кілька рекомендацій як для ентузіастів Android та iOS, так і для тих, хто шукає більш доступні варіанти.

Найкращі телефони на Android у 2023 році:

Samsung Galaxy Fold 4 . Завдяки своєму складному дизайну та потужним функціям, Galaxy Fold 4 є найкращим вибором для тих, хто шукає передові технології.

. Завдяки своєму складному дизайну та потужним функціям, Galaxy Fold 4 є найкращим вибором для тих, хто шукає передові технології. Oppo Find N2 Flip . Дизайн розкладачки та привабливі функції роблять його привабливим варіантом для шанувальників Android.

. Дизайн розкладачки та привабливі функції роблять його привабливим варіантом для шанувальників Android. Google Pixel 7 Pro. Завдяки винятковим можливостям камери та чіпу Tensor від Google, Pixel 7 Pro є мрією ентузіастів фотографії.

Бюджетний Android:

Google Pixel 7a. Очікується, що Pixel 7a, який незабаром вийде на ринок, запропонує бюджетний варіант для тих, хто шукає чистий досвід роботи на Android. Якщо ви давно хотіли собі смартфон від Google, але водночас бажаєте трохи зекономити – рекомендуємо дочекатися цієї моделі.

Найкращі телефони на iOS у 2023 році:

iPhone 14 Pro. Остання пропозиція від Apple забезпечує першокласну продуктивність, вражаючу камеру та бездоганну роботу з iOS.

Власне, на цьому перелік пропозицій від Apple завершується. Дивитися у бік iPhone 14 категорично не рекомендуємо. Можна розглянути ще iPhone SE (3 покоління), як бюджетну модель, оскільки він продовжує залишатися популярним вибором для тих, хто шукає дешевий iPhone.

Цікаво Ця несправність в iOS зводить власників iPhone з розуму

Оскільки на ринку постійно з'являються нові смартфони, ландшафт постійно змінюється. Незалежно від того, чи є ви користувачем Android або iOS, чи шукаєте недорогий варіант, у 2023 році у вас буде безліч варіантів, які задовольнять ваші потреби. З розвитком технологій смартфони стають все більш потужними та інноваційними, пропонуючи безліч функцій для задоволення різноманітних споживчих уподобань.