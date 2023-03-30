Як зазначають розробники Instagram, нова функція спільних колекцій дозволяє як вам, так і вашим друзям переглядати і долучатися до спільної бібліотеки дописів. Про нову можливість соцмережі було анонсовано у твітері.

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Як працюють спільні колекції

Щоб створити спільну бібліотеку збережених публікацій потрібно натиснути на іконку закладки в правому нижньому куті посту, який ви хочете зберегти. Далі потрібно вибрати опцію "створення нової спільної колекції", а потім дати їй назву.

Потім користувачі можуть увімкнути опцію "Дозволити друзям приєднатися до цієї колекції" і додати до неї до 250 осіб. Instagram повідомляє, що користувачі також можуть створювати спільні колекції в чаті, дозволяючи будь-кому додавати або видаляти зображення з бібліотеки.

Для чого це взагалі потрібно

Функція спільних колекцій може бути використана як цікавий спосіб для мозкового штурму ідей або обміну мемами з друзями, тепер всі вони будуть зібрані в одному місці і не потрібно буде гортати чат у пошуках саме того смішного мему, який повалив вас на підлогу в приступі сміху. Також це нововведення оцінять пари та сім'ї, які чекали на таку функцію вже давно.

Важливі моменти, на які слід звернути увагу:

Користувачі повинні пам'ятати, що якщо вони додадуть публікацію з приватного акаунта до спільної колекції, її зможуть побачити лише ті, хто підписаний на цей акаунт.

Instagram також видалить публікацію з колекції, якщо її видалить автор.

Користувачі не можуть зробити спільну колекцію приватною після її створення, а також не можуть ділитися приватними колекціями, які вони вже створили, з іншими.

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Функція колекцій в Instagram була вперше запущена в 2017 році і дозволяє користувачам зберігати та організовувати пости в окремі категорії. Завдяки оновленому функціоналу спільних колекцій Instagram розвиває вже існуючий інструмент та полегшує користувачам можливість ділитися й комунікувати зі своїми друзями.