iPhone 15 Pro Max, флагманська модель цьогорічної лінійки, особливо виділяється збільшенням виробничих витрат на складові. Орієнтовна вартість компонентів для iPhone 15 Pro Max сягає приголомшливих 558 доларів.

А тим часом Apple знайшла спосіб безконтактного оновлення iOS для iPhone в коробці

Зростання суттєве і становить 12% порівняно з витратами на виробництво минулорічного iPhone 14 Pro Max. Примітно, що кілька компонентів зазнали значних цінових стрибків у виробництві iPhone 15.

Наприклад, телеоб'єктив в iPhone 15 Pro Max тепер коштує 30 доларів, що на 380% більше, ніж у попередника.

Титанова рамка коштує 50 доларів, що на 43% більше.

Процесор A17 Pro, на якому працює пристрій, коштує 130 доларів, що на 27% більше.

Для порівняння, з 2018 по 2021 рік загальна вартість деталей для моделей iPhone Pro Max від Apple коливалася в межах 400-450 доларів. У 2022 році вартість почала зростати, збільшившись приблизно на 20%. Цього року вони досягли історичного максимуму – 558 доларів.

Собівартість виробництва стандартного iPhone 15 також зросла, досягнувши 423 доларів, що на 16% більше, ніж у його попередника, iPhone 14. Компоненти iPhone 15 Plus коштують 442 долари, що на 10% більше, а компоненти iPhone 15 Pro – 523 долари, що на 8% більше.

Цікаво, що, незважаючи на значне зростання вартості компонентів, Apple вирішила не підвищувати роздрібні ціни на лінійку iPhone 15. Єдиною помітною зміною стало зняття з виробництва моделі Pro Max зі 128 ГБ пам'яті. Отже, базова конфігурація тепер коштує на 100 доларів дорожче через збільшений обсяг пам'яті.

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Що це означає

Наслідки цих підвищених виробничих витрат не залишилися поза увагою експертів галузі. Fomalhaut Techno Solutions, токійська дослідницька фірма, передбачає потенційне падіння прибутків Apple. Як наслідок, Apple може не мати іншого вибору, окрім як розглянути можливість підвищення цін на лінійку iPhone 16, випуск якої запланований на наступний рік.