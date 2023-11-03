Цього тижня влада Китаю оприлюднила комплексний урядовий план, спрямований на підтримку розвитку людиноподібних роботів у країні. План передбачає фінансову підтримку нових китайських компаній, що спеціалізуються на робототехніці та суміжних галузях.

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Як Китай досягатиме мети

Уряд має намір заохотити ці вітчизняні підприємства досягти значних успіхів у сенсорних технологіях, управлінні рухом і людино-машинній взаємодії протягом наступних двох років. Крім того, влада акцентує на важливості впровадження штучного інтелекту в цю сферу і просування розробки більш спритних роботів-маніпуляторів, що нагадують людські руки і ноги.

До 2027 року Китай має на меті мати вітчизняних роботів, здатних до навчання, логічного мислення та самостійного розвитку. Уряд також прагне сприяти створенню стабільних ланцюгів постачання, які сприятимуть зростанню робототехнічної галузі. Цей крок відповідає ширшій меті – не допустити відставання Китаю від своїх глобальних конкурентів у цій галузі.

Примітно, що три роки тому південнокорейська компанія Hyundai Motor придбала американську компанію Boston Dynamics за 1,1 мільярда доларів. Boston Dynamics відома тим, що є першопрохідцем у створенні найсучасніших людиноподібних роботів у світі. Це стратегічне придбання стало тривожним дзвіночком для китайського уряду, який прагне забезпечити собі провідну позицію на арені робототехніки.

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Ця новина вже позитивно вплинула на фондовий ринок, оскільки акції деяких китайських виробників робототехніки зросли на 10% після її оприлюднення. Зусилля Китаю, спрямовані на інвестування та просування своєї робототехнічної галузі, акцентують на прагненні країни залишатися в авангарді технологічних інновацій в умовах зростаючої конкуренції на світовому ринку.