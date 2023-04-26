Розглянутий журналістами документ із грифом ЦРУ датований 2023 роком і був частиною того самого витоку, через який у середині квітня у США було заарештовано 21-річного військовослужбовця розвідпідрозділу ВПС США Джека Тейшейру.

Цікаво США відправляють в Україну кібервійська

Що відомо

Як пише джерело, кіберзброя Китаю перевершує все, що Росія використовує в ході війни проти України. Подібні атаки вперше розробили й випробували ще в 1980-х роках, з їхньою допомогою, наприклад, намагаються заглушити сигнали між низькоорбітальними супутниками SpaceX та їхніми наземними терміналами, передаючи сигнали на аналогічних частотах.

Згідно з документом, підхід Китаю спрямований на імітацію сигналів, які супутники отримують від своїх операторів, даючи змогу або повністю перехопити управління, або спровокувати збій у критичний момент.

На думку американських спецслужб, китайська сторона прагнутиме позбавити супутники, які, як правило, працюють у вигляді взаємопов'язаних кластерів, можливості спілкуватися один з одним, передавати сигнали й накази системам озброєння або надсилати своїм операторам візуальні та перехоплені дані.

У секретному звіті американської розвідки йдеться про те, що така кіберзброя дасть змогу Китаю "захоплювати контроль над супутниками, що зробить їх неефективними для підтримки систем зв'язку, озброєння або розвідки, спостереження і рекогностування". Самі ж США ніколи не розкривали, чи є у них самих подібні можливості.

Пекін активно використовує свої можливості, прагнучи реалізувати "космічну мрію" і стати передовою державою в космосі до 2045 року. Китайські військові вже розгорнули 347 супутників, зокрема 35 запущених за останні пів року, з метою моніторингу, відстеження, націлювання й атак на сили США в будь-якому майбутньому конфлікті.