Розглянутий журналістами документ із грифом ЦРУ датований 2023 роком і був частиною того самого витоку, через який у середині квітня у США було заарештовано 21-річного військовослужбовця розвідпідрозділу ВПС США Джека Тейшейру.
Цікаво США відправляють в Україну кібервійська
Що відомо
Як пише джерело, кіберзброя Китаю перевершує все, що Росія використовує в ході війни проти України. Подібні атаки вперше розробили й випробували ще в 1980-х роках, з їхньою допомогою, наприклад, намагаються заглушити сигнали між низькоорбітальними супутниками SpaceX та їхніми наземними терміналами, передаючи сигнали на аналогічних частотах.
На думку американських спецслужб, китайська сторона прагнутиме позбавити супутники, які, як правило, працюють у вигляді взаємопов'язаних кластерів, можливості спілкуватися один з одним, передавати сигнали й накази системам озброєння або надсилати своїм операторам візуальні та перехоплені дані.
У секретному звіті американської розвідки йдеться про те, що така кіберзброя дасть змогу Китаю "захоплювати контроль над супутниками, що зробить їх неефективними для підтримки систем зв'язку, озброєння або розвідки, спостереження і рекогностування". Самі ж США ніколи не розкривали, чи є у них самих подібні можливості.