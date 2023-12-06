Амбітна місія Китаю з повернення зразків з Марса, запланована на 2028 або 2030 рік. Вона має на меті подальше наукове дослідження Червоної планети.

А тим часом Китайський марсохід виявив загадкові підземні структури на Марсі

Що відомо про складний квадрокоптер

MarsBird-VII спроєктований таким чином, щоб складатися, що дозволить заощадити місце під час подорожі на Марс. Передбачається, що квадрокоптер розгортатиметься автономно і зможе зібрати до 100 грамів марсіанських зразків.

У статті описується структурна та авіонічна архітектура запропонованого коптера, що дає уявлення про його потенційну роль у дослідженні Марса.

Метод навігації квадрокоптера поєднуватиме інерційний та бінокулярний зір, що уможливить автономний політ марсіанською поверхнею. У той час як попередні ітерації MarsBird вже пройшли випробування, льотні випробування MarsBird-VII в змодельованому марсіанському середовищі ще не проведені, і конкретні плани його розгортання залишаються незрозумілими.

Якщо MarsBird-VII буде розроблений і використаний у майбутній китайській марсіанській місії "Тяньвень-3", це стане значним кроком у дослідженні Марса. Примітно, що це буде не перший гелікоптер на Марсі, оскільки гелікоптер NASA Ingenuity досяг цієї віхи в 2021 році, здійснивши вражаючі 67 польотів в атмосфері Червоної планети.

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Китайські дослідження в галузі марсіанських вертолітних технологій не є новиною, оскільки Національний центр космічних наук (NSSC) представив концепцію в 2021 році. Розгляд і потенційний розвиток таких технологій наголошують на зростаючій важливості використання літаючих дронів у розширенні масштабів дослідження Марса.