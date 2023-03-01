Після запуску місії стало відомо, що супутник, можливо, був запущений для Єгипту. Згодом єгипетські ЗМІ підтвердили цю інформацію процитувавши слова керівника єгипетського космічного агентства.

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Астроном і спостерігач за космічними запусками Джонатан Макдауелл зазначив, що Єгипет раніше уклав контракт з CASC на створення супутників дистанційного зондування. Згідно зі звітом за 2022 рік організації Space in Africa, обидві країни нещодавно поглибили свою співпрацю в космічній галузі.

Пізніше групи розвідки космічного простору Космічних сил США відстежили супутник на сонячно-синхронній орбіті висотою приблизно 496 кілометрів.

Китайський супутник

Менш ніж за день до цього Китай запустив на геостаціонарну орбіту супутник зв'язку Zhongxing 26 (ChinaSat 26). Ракета-носій Long March 3B стартувала з космодрому Січан на південному заході Китаю 23 лютого.

Zhongxing 26 є першим китайським супутником зв'язку з пропускною здатністю понад 100 гігабіт на секунду (Гбіт/с), повідомляють (відкриється в новій вкладці) китайські державні ЗМІ. Супутник забезпечуватиме високошвидкісний зв'язок приватних мереж і послуги супутникового інтернету в Китаї та Азійсько-Тихоокеанському регіоні разом з попередніми космічними апаратами "Чжунсін-16" і "Чжунсін-19".

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Запуск Zhongxing 26 став першим запуском Китаю за більш ніж місяць після перерви, пов'язаної зі святкуванням Нового року за традиційним китайським календарем. Китай має намір запустити щонайменше 200 космічних апаратів під час понад 60 запланованих запусків у 2023 році.