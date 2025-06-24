Китайський слід

Канадський уряд та ФБР США повідомили, що атаки були організовані угрупованням Salt Typhoon, яке підтримується КНР. У середині лютого 2025 року кіберзлочинці скомпрометували щонайменше три маршрутизатори Cisco однієї з канадських телеком-компаній. Вони скористались уразливістю CVE-2023-20198, щоб завантажити конфігураційні файли, змінити один з них і налаштувати GRE-тунель для збору мережевого трафіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Канадський центр кібербезпеки зазначає, що мета атаки – не лише телекомунікаційний сектор. У минулому Salt Typhoon атакувала хостинг-центри, американських інтернет-провайдерів і мобільних операторів у межах масштабної шпигунської операції. Її завдання – збір розвідувальних даних, включно з інформацією про урядовців, геолокацію користувачів, перехоплення дзвінків і повідомлень.

Розслідування Канадського кіберцентру підтверджує: Salt Typhoon намагається отримати доступ до даних, що циркулюють у телекомунікаційних мережах, і, можливо, використати пристрої провайдерів для подальших атак на інші організації. Аналіз шкідливого ПЗ, виявленого в системах, вказує на зв’язок із попередніми операціями цього угруповання.

Кіберцентр наголошує – подібні кампанії з боку КНР найімовірніше триватимуть щонайменше два роки. Уряд Канади застерігає, що телекомунікаційні мережі є одним з найважливіших об’єктів шпигунського інтересу. Через них зловмисники отримують доступ до конфіденційних клієнтських даних, серед яких – контакти, місцезнаходження та урядова інформація.

Salt Typhoon активно використовує вразливості в периферійних мережевих пристроях – маршрутизаторах, VPN та брандмауерах. Саме через них група забезпечує собі довгострокову присутність у скомпрометованих мережах, отримує контроль над трафіком і може проникати глибше в інфраструктуру жертв.

Загроза не обмежується Канадою

Salt Typhoon активна щонайменше з 2024 року. Китайські злочинці вже атакували великі телеком-мережі у США, збираючи записи дзвінків, приватні повідомлення та інші чутливі дані, зокрема тих, хто причетний до державного управління чи політики.

Усе почалося з того, що в листопаді 2024 року було вперше виявлено їхню присутність у мережах кількох провайдерів. Вони викрали дані прослуховування та записи мобільних телефонів, включаючи дані про високопосадовців з кола Трампа та Камали Гарріс. Серед жертв атаки – Verizon, AT&T і Lumen, що могло вплинути на десятки мільйонів американців, хоча не всі були об'єктами стеження. Цю операцію відразу ж назвали найбільшим телекомунікаційним зломом в американській історії .

. Кількість провайдерів, у яких знаходили присутність Salt Typhoon з часом зростала. Вже наприкінці грудня уряд США заявив про дев'яту жертву, але назву компанії не повідомили.

Також стало відомо, що Китай зламав особливу систему прослуховування розмов, якою користувався уряд США. Це внутрішня засекречена система, яку використовують за рішенням суду для прослуховування цілей в рамках розслідувань уряду.

У січні телекомунікаційні компанії AT&T і Verizon офіційно звинуватили Китай в атаці, а також заявили, що активність Salt Typhoon у їхніх мережах припинилася після викриття. Попри це, уряд та ФБР повідомляли, що сама кампанія не завершилась, а хакери все ще присутні в телекомунікаційних мережах США.

У червні ми також повідомляли про те, що ці ж самі хакери зламали головну супутникову компанію світу Viasat. Вона надає супутниковий інтернет для урядів, авіаційної, енергетичної, військової та морської галузей, а також звичайним користувачам по всьому світу, в тому числі й в Україні.

Канада вважає, що доступ до телеком-інфраструктури може бути одним із елементів довготривалої кампанії Пекіна з підготовки до можливого конфлікту навколо Тайваню. За даними розвідки, китайські кіберактивісти постійно шукають способи отримання даних через надійних посередників – провайдерів хмарних, керованих і телеком-сервісів.