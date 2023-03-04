Twitter-акаунт Orbital Focus зазначає, що супутник TJS-3 дрейфував уздовж геостаціонарного поясу, але зупинявся, щоб ближче "познайомитися" з супутниками USA 233 і USA 298, які вважаються військовими сателітами зв'язку, що експлуатуються Космічними силами США.

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Супутники на геостаціонарній орбіті (ГСО) працюють на висоті 35786 кілометрів над Землею, де їхня швидкість збігається з обертанням планети, завдяки чому вони здаються нерухомими над однією точкою на поверхні Землі. Тому ця орбіта високо цінується за її використання для зв'язку та інших цілей.

Водночас космічний апарат, який піднімає або опускає свою орбіту на кілька десятків кілометрів, зможе дрейфувати на захід або схід відповідно до інших супутників, що дозволить супутнику з часом проскочити повз інших і оглянути місцевість.

Satellite Dashboard, веб-інструмент, який збирає і аналізує дані космічної ситуаційної обізнаності (SSA), показує, що 31 жовтня 2022 року TJS-3 наблизився до USA 233 на відстань 6,2 кілометра.

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Тиха війна у космосі

В останні роки американські, російські і китайські супутники все частіше розвідують супутники один одного на геостаціонарній орбіті, використовуючи близькі зближення для отримання зображень та інших даних.

Про супутник TJS-3 відомо небагато, але США та інші країни, безсумнівно, уважно стежитимуть за його пересуванням.