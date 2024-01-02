Інцидент стався вранці 2 січня, після ракетного удару Росії, спрямованого на цивільну та критично важливу інфраструктуру Києва, повідомляє 24 Канал. Netblocks повідомив про "значні перебої" в інтернет-з'єднанні, назвавши це найсерйознішим збоєм за останні місяці.

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Сервіс представив інфографіку, яка вказує на падіння доступності інтернету до 80% від нормального рівня.



Графік демонструє проблеми з інтернетом у столиці / Фото Netblocks

Перебої виникли після пошкодження внаслідок ракетного обстрілу електромереж в Києві та околицях. Це призвело до того, що понад 250 000 споживачів залишилися без електроенергії.

Атака на Київ: коротко

Сьогодні вранці Росія вчинила чергову ракетну атаку на Україну, застосувавши різне озброєння. Приблизно о третій годині ночі надійшли повідомлення про розміщення ворогом бомбардувальників Ту-95. Невдовзі після цього виявилося, що з цих літаків були випущені ракети. Ракети, які вилітали з різних напрямків, були націлені в першу чергу на столицю країни, що посилювало занепокоєння щодо намірів агресорів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із різними підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

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