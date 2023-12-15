Офіційного повідомлення про те, що відновити мережу вдалось остаточно, у компанії ще не робили. Водночас абоненти у мережі повідомляють, що "Київстар" ожив.

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"Вже нормально працює мобільний інтернет і можна здійснювати дзвінки", – повідомляють користувачі.

Зауважимо, що журналісти 24 Каналу, які є абонентами Київстару, теж повідомили про відновлення мережі. Зокрема, нам вдалось скористатись мобільним інтернетом та зателефонувати, дзвінок не "зірвався", як це було ще, наприклад, учора.

Де запрацював Київстар

Видання LIGA. net пише, що Київстар відновив у Києві доступ до мобільного інтернету 4G. Відповідний індикатор вже можна побачити на екранах смартфонів. Водночас зазначають, що поки що мобільний інтернет працює з перебоями.

На офіційній сторінці компанії у фейсбуці користувачі теж пишуть про відновлення зв'язку. Зокрема, зазначають, що з'явилась мережа у Львові.



Користувачі повідомили про відновлення зв'язку Київстар / Скриншот

Водночас деякі користувачі у коментарях повідомили, що все ще мають труднощі з інтернетом та мобільним зв'язком.

Відновлення роботи Київстар

Учора ввечері у Київстар повідомили про відновлення доступу до мобільного інтернету поступово. Першою стала Івано-Франківська область. У компанії також звітували щодо того, що вдалось відновити станом на 14 грудня:

понад 90% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території запрацювали;

абоненти можуть користуватися голосовими дзвінками;

послугу "Домашній Інтернет" активували;

почали відновлювати послуги мобільної передачі даних.

Важливо! Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, потрібно: перезавантажити телефон; увімкнути та вимкнути "авіарежим".

Збій у Київстар: головне

Мобільний оператор зазнав потужної хакерської атаки 12 грудня. Абоненти Київстар повідомили про труднощі зі зв'язком: вони не могли здійснити дзвінки, а також не мали доступу до інтернету, "ліг" і домашній інтернет. СБУ розпочала розслідування.

13 грудня, російське угруповання "Солнцепьок" взяло на себе відповідальність за кібератаку.