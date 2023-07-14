Розробники поскаржилися, що після того, як Bard вступив у конкурентні перегони з ChatGPT, їхнє життя перетворилося на пекло: робоче навантаження і складність завдань багаторазово збільшились, і їм доводилося робити те, в чому вони абсолютно не розбиралися.

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Google хоче перемогти за будь-яку ціну

Згідно з джерелом, у процесі навчання чатбота й перевірки інформації, яку він видає користувачам, співробітникам команди Bard часто дають такі завдання, в яких у них немає спеціального досвіду. Наприклад, вони оцінювали відповіді Bard, що стосуються законодавства різних штатів, медицини, ліків тощо. Причому все це потрібно було виконувати в дуже стислі терміни, які часто становили не більше трьох хвилин.

Зараз люди налякані, напружені, недоплачені, не знають, що відбувається, і ця культура страху не сприяє отриманню якості та командної роботи, які ви хочете від усіх нас,

– каже один із колишніх працівників Google.

Крім того, що такі умови буквально катують членів команди Bard, сам чатбот за таких обставин може видавати неправильну або навіть небезпечну інформацію. Швидкість, з якою модераторам наказано перевіряти контент, ніяк не відповідає якісній роботі нейромережі.

Повідомляється, що, згідно з внутрішніми інструкціями, членів команди просять перевірити відповіді чатбота на точність, правдивість деталей, свіжість інформації тощо. При цьому перевірка має ґрунтуватися виключно на особистому досвіді співробітника або на чистому "гуглінгу". Нагадаємо, що на все дається 3 хвилини.

На завершення джерело наводить зарплату людей, які навчають Bard – вони отримують 14 доларів на годину, що вкрай мало для США. При цьому їх нерідко змушують переробляти.