Попередньо, ця платформа буде децентралізована. Про це повідомив один із представників компанії Meta.

До речі Користувачі по всьому світу скаржились на проблеми з Twitter: що цього разу "зламав" Маск

Meta розробляє нову соцмережу

Ми вважаємо, що існує можливість для окремого простору, де творці контенту та громадські діячі зможуть ділитися своєчасною інформацією щодо своїх інтересів,

– заявив представник Meta.

Так, запланована соцмережа за концепцією буде схожа на мережу Твітер.

Користувачі зможуть створювати різні сервери або спільноти, кожне зі своїми власними правилами, а не одну центральну платформу.

Facebook може навмисно розряджати батарею смартфона

Користувачі смартфонів роками звинувачують Facebook Messenger у тому, що він розряджає батареї їхніх смартфонів. Позов колишнього співробітника Meta, який працював над сервісом, надає цій підозрі правдоподібності.

Так, колишній аналітик Facebook Джордж Хейворд стверджує, що компанія наказала йому робити саме це. Коли він відмовився, його звільнили.

Суть у тому, що технологічні компанії таємно випробовують межі можливостей користувацьких систем. У випадку з Facebook Messenger це проявлялось у тому, що додаток нібито використовувався для того, щоб побачити, скільки даних можуть обробити телефони користувачів. У процесі він розряджав батареї.