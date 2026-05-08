Дослідники з Korea Advanced Institute of Science and Technology представили нову обчислювальну систему на базі кремнієвих осциляторів, повідомляє TechXplore. За словами авторів роботи, така архітектура здатна значно швидше за традиційні комп'ютери вирішувати складні комбінаторні задачі – тобто задачі, де потрібно проаналізувати величезну кількість можливих варіантів.

Одним із найвідоміших прикладів подібних задач є задача комівояжера. У ній потрібно знайти найкоротший маршрут між великою кількістю точок. Для класичних комп'ютерів такі розрахунки стають дедалі складнішими зі збільшенням кількості параметрів, адже система змушена перебирати величезну кількість комбінацій або використовувати спеціальні алгоритми оптимізації.

Сьогодні одним із головних претендентів на ефективне вирішення таких задач вважаються квантові системи, зокрема машини квантового відпалу компанії D-Wave. Проте повноцінні квантові обчислення досі залишаються дорогими, складними у масштабуванні та малодоступними для масового використання.

Саме тут корейські дослідники пропонують альтернативу – використати звичайні кремнієві транзистори, але зовсім не так, як це робиться у сучасних процесорах.

Як вирішили цю проблему?

На думку авторів проєкту, історію транзисторів можна поділити на три великі етапи.

Перший – коли транзистори працювали як електронні перемикачі сигналів.

Другий – коли їх активно використовували як підсилювачі.

Третій етап, який нібито починається зараз, передбачає використання транзистора як осцилятора – елемента, що генерує коливання та взаємодіє з іншими такими ж компонентами.

В основі нової системи лежить так звана машина Ізінга – спеціальна обчислювальна модель, створена на базі принципів статистичної фізики. Спочатку модель Ізінга використовували для опису магнітних властивостей матеріалів і поведінки атомів у кристалічних решітках.

Модель машини Ізінга / Фото Science Advances

Головна ідея полягає в тому, що система природним чином прагне перейти до стану з найменшими енергетичними витратами. Саме цей стан і відповідає оптимальному розв'язанню задачі.

У розробці KAIST роль обчислювальних елементів виконують осцилятори, створені на основі звичайних кремнієвих транзисторів. Вони обмінюються сигналами, синхронізують свої частоти та поступово переходять у найбільш стабільний стан. Таким чином, система фактично сама знаходить оптимальний результат без класичного покрокового перебору всіх варіантів.

Під час експериментів дослідники перевірили технологію на задачі максимального розрізу графа – це одна з поширених задач оптимізації, яку використовують у логістиці, фінансовому аналізі та проєктуванні напівпровідникових схем. За словами авторів роботи, опублікованої в Science Advances, система продемонструвала високу точність і ефективність.

Однією з ключових переваг технології стала її сумісність із сучасним КМОП-виробництвом. Іншими словами, для запуску таких систем не потрібно створювати нові фабрики або переходити на екзотичні матеріали. Теоретично це дозволяє інтегрувати нову архітектуру у вже існуючу напівпровідникову індустрію.

Що таке КМОП-виробництво?

КМОП-виробництво – це технологія виготовлення сучасних мікросхем і процесорів. Абревіатура "КМОП" означає "комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник". Англійською – CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

Розробка з'явилася в момент, коли класичне масштабування транзисторів дедалі сильніше впирається у фізичні обмеження. Через це виробникам процесорів стає все складніше підвищувати продуктивність традиційними методами. На цьому тлі альтернативні архітектури обчислень дедалі частіше розглядаються як один із головних напрямків розвитку галузі.

Автори роботи вважають, що осциляторні машини Ізінга можуть знайти застосування у сфері фінансів, хімії, матеріалознавства, логістики та статистичної фізики. У перспективі такі системи можуть стати окремим класом спеціалізованих прискорювачів для надскладних обчислень.

Що означає "третя епоха транзисторів" для виробників чіпів?

Ідея "третьої епохи транзисторів", яку запропонували дослідники KAIST, фактично означає зміну самої філософії розвитку напівпровідникової індустрії. Якщо десятиліттями виробники чипів робили ставку на зменшення розмірів транзисторів і збільшення їх кількості, то тепер мова йде про пошук нових способів використання самих транзисторів, пояснює EurekAlert.

Особливо важливо це на тлі того, що сучасні техпроцеси вже наближаються до фізичних меж мініатюризації. Виробництво передових чипів потребує дедалі складніших і дорожчих технологій, а подальше зменшення транзисторів стає економічно менш ефективним.

Саме тому великі гравці на кшталт TSMC, Intel та Samsung Electronics активно шукають альтернативні архітектури обчислень.

Які практичні сценарії використання?

Попри складний науковий опис, технологія орієнтована на цілком практичні задачі, з якими щодня стикаються великі компанії та цілі індустрії.

Одним із головних напрямів називають логістику. Осциляторні машини Ізінга можуть швидше будувати оптимальні маршрути для служб доставки, вантажних перевезень або авіакомпаній, пише DongaScience. Це дозволяє скорочувати витрати пального, час доставки та навантаження на інфраструктуру.

У фінансовій сфері подібні системи можуть використовуватись для формування інвестиційних портфелів, аналізу ризиків і пошуку найефективніших стратегій розподілу активів. Такі задачі часто потребують обробки величезної кількості змінних одночасно.

Ще один перспективний напрямок – проєктування мікросхем. Сучасні процесори складаються з мільярдів транзисторів, і оптимальне розташування елементів усередині чіпа є надзвичайно складною задачею. Машини Ізінга можуть допомогти автоматизувати та пришвидшити цей процес.

Також технологію розглядають для оптимізації телекомунікаційних мереж, розподілу ресурсів у дата-центрах та систем штучного інтелекту. У таких сценаріях важливо не лише знайти правильне рішення, а й зробити це максимально швидко та з мінімальним енергоспоживанням.

У перспективі подібні прискорювачі можуть використовуватись навіть у споживчій електроніці – наприклад, у системах автономного транспорту, "розумних" фабриках або сервісах реального часу, де потрібно миттєво аналізувати велику кількість параметрів і приймати оптимальні рішення.