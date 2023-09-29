Перший місяць нового навчального року добігає кінця. Більшість школярів розпочали заняття в офлайн форматі (за оцінками МОН, частка шкіл, які проводять навчання фізично — 80-85%). Проте дистанційна форма лишається актуальною, а отже і всі виклики, повʼязані з нею, досі на часі.

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Проблема...

Найбільшими викликами для опитаних виявились постійні повітряні тривоги, які переривали навчання (40,4%), високе навантаження та стрес на роботі (32,2%). Однак були й вчителі, яким бракує знань у користуванні онлайн інструментами для зручного, інтерактивного та цікавого дистанційного навчання.

Серед окремих аспектів онлайн-уроків, складними виявились наступні:

Проведення онлайн-уроків загалом (відзначили 14% респондентів);

Збір та перевірка домашніх завдань (15%);

Фіксування присутності учнів (9%);

Проведення візуальних брейнштормів та користування онлайн-дошками (16%).

… і що з цим робити

Дослідники також діляться порадами, як зробити кожен зі згаданих процесів комфортним та мотивувати учнів брати активну участь у заняттях. Оскільки однією з організаторок опитування була компанія Viber, месенджером якої користується 75% вчителів (за даними Kantar Panel Ukraine 2022), вона розробила перелік інструкцій з використання власного сервісу в навчальному процесі.

Проведення онлайн-уроків

Щоб зробити процес проведення онлайн-уроку більш комфортним, користуйтесь можливостями групових голосових та відеодзвінків у Viber.

Щоб створити груповий голосовий або відеодзвінок у Viber: на екрані Чати оберіть групу, якій хочете подзвонити – Натисніть кнопку аудіодзвінка або відеодзвінка (угорі праворуч) – Щоб приєднатися до дзвінка, оберіть до 39 учасників групи (якщо в групі менш як 39 учасників, вони всі вибираються автоматично — в такому випадку, якщо когось з учнів не буде на уроці, натисніть галочку біля його імені та його не буде додано до дзвінка) – Натисніть "Почати виклик". Варто зауважити, що максимальна кількість учасників групового голосового або відеодзвінка — 60 осіб (59 учнів та ви).

Для того, щоб утримувати увагу учнів протягом онлайн-уроку було легше та ефективніше, дослідники пропонують:

Підкріплювати матеріал прикладами з життя, а особливо досвіду, який релевантний для дітей . Наприклад, вивчаючи фізику, розкажіть дітям, як знання з магнетизму пов’язані з роботою їхніх навушників. Так вони з більшою ймовірністю запам’ятають цю інформацію та будуть її застосовувати.

. Наприклад, вивчаючи фізику, розкажіть дітям, як знання з магнетизму пов’язані з роботою їхніх навушників. Так вони з більшою ймовірністю запам’ятають цю інформацію та будуть її застосовувати. Чергувати формати та/або візуальні елементи в курсі (наприклад, основна інформація, практика, тестування).

Запропонувати учням можливість самостійно вибрати теми, проєкти та завдання, які викликають їхню цікавість і потребують вивчення.

Перевірка домашніх завдань

Для того, аби контроль знань для вас не був проблемою, запропонуйте єдиний формат надсилання домашніх завдань учнями — це дозволить структурувати цей процес і полегшить вам перевірку. І пам’ятайте про правила надання якісного зворотнього зв’язку:

Детально та чітко поясніть дітям у якому форматі надсилати домашні завдання. Напишіть повідомлення, у якому визначите дату надання домашнього завдання, тему та терміни, в які воно має бути надіслано, зазначте формат (наприклад, учні можуть надіслати фото або документ), закріпіть це повідомлення у груповому чаті.

Щоб закріпити повідомлення в груповому чаті: оберіть повідомлення, яке хочете закріпити – Затисніть його та утримуйте до появи меню – Оберіть команду "Закріпити".

Давайте відгук одразу після виконання завдання. Створюйте опитування у Viber — так можна перевірити в учнів знання за окремою темою, спитати про враження від уроку або запропонувати різні варіанти домашнього завдання, аби в учасників була можливість обрати.

Щоб створити опитування у Viber: Оберіть спільноту, в якій ви є адміністратором – Оберіть значок опитування внизу екрана – Введіть запитання в полі "Поставити запитання" – Введіть варіант відповіді в полях "Додати варіант відповіді" – Перегорніть вниз і натисни кнопку Плюс, щоб додати до 10 варіантів відповіді (порядок варіантів відповіді можна змінювати, натиснувши значок "Упорядкувати" та перетягнувши варіант відповіді вгору або вниз) – Оберіть "Створити" внизу сторінки.

Корисним доповненням до оцінки може стати відео- або аудіоповідомлення учню із коментарями щодо його роботи. Індивідуальний підхід та увага завжди мотивуватимуть школяра докладати більше зусиль.

Щоб відправити голосове повідомлення: поруч із полем, де ви вводите текстові повідомлення, знайдіть фіолетовий значок мікрофона. Якщо там відображається кнопка відео (трикутник у колі), просто проведіть по ньому пальцем у будь-який бік, ніби перегортуючи, або зробіть одне швидке натискання. Щоб почати запис, натисніть і утримуйте кнопку з мікрофоном. Коли поле для введення тексту зміниться на таймер, можете починати говорити. Щоб відправити повідомлення, просто відпустіть палець. Щоб скасувати запис, проведіть пальцем ліворуч убік таймера і тоді відпустіть.

Щоб відправити відеоповідомлення: процес точно такий же, за винятком того, що крім усього іншого ви побачите на екрані додатковий кружечок, в якому відображатиметься те, що бачить ваша камера. Відеоповідомлення може тривати до 20 секунд. Після цього можна записати нове.

Фіксування присутності учнів

Існують прості інструменти для фіксування відвідування онлайн. Перевірте, хто з учнів приєднався до групового відеодзвінка у Viber через панель керування (для цього потрібно обрати "Учасники" внизу екрана). Для зручності ви можете зробити знімок екрана (скриншот), щоб залишити помітки в журналі пізніше.

Щоб зробити знімок екрана:

На телефоні — натисніть одночасно кнопку зменшення гучності та блокування екрана.

На Windows — натисніть кнопку PrintScreen (або Fn+PrintScreen на ноутбуці), відкрийте програму Paint, а потім кнопку "Вставити" на панелі меню (або Ctrl+V на клавіатурі). Збережіть знімок на комп'ютері.

На MacOS — натисніть разом Shift, Command і цифру 3.

Використання візуальних брейнштормів та онлайн-дошок

Науково доведено, що людина краще засвоює матеріал, коли текст чи усне пояснення мають візуальне доповнення – зображення, графіки, анімацію. Тож вельми корисним може бути застосування під час навчання таких інструментів, як інтерактивні онлайн-дошки для візуалізації. Вони дозволяють в режимі реального часу взаємодіяти з учнями дистанційно. Спробуйте популярні сервіси Miro або Whiteboard Fox.

Крім того, взаємодіяти з учнями в режимі реального часу допоможуть сервіси Google (Документи, Презентації, Таблиці). Ви можете спільно створювати документи, презентації, таблиці у режимі реального часу. Введення інформації однією стороною, відображатиметься майже моментально в іншої.

Дайте учням завдання попрацювати в групах, обговорити та поділитися враженнями на різні теми, підготувати презентацію. Такі підходи до навчання покладають на учнів більшу відповідальність, а крім того, спільна робота сприяє кращому засвоєнню матеріалу, адже учні мають змогу спілкуватися один з одним щодо змісту навчального контенту.

Після створення документа (текстового або презентації), ви можете надіслати посилання на нього в груповому чаті.

Як надати спільний доступ до файлу в сервісах Google: Щоб поширити посилання на документ, знайдіть велику кнопку "Поділитися" праворуч зверху. У блоці "Загальний доступ" оберіть "Усі, хто має посилання" і праворуч "Може редагувати", щоб усі учні могли вносити зміни в документ, або "Може переглядати", щоб учні могли лише читати документ. Після цього нижче натисніть кнопку "Копіювати посилання". Поверніться у ваш чат з учнями й вставте посилання в вікно введення повідомлень. Відправте.

Нагадаємо, що таке повідомлення можна закріпити — так ви та учні завжди памʼятатимуть про ваш спільний файл. Як це зробити, пояснено вище.