Про що мова?

Emergency SOS – це функція на телефонах Android, що працюють на Android 12 і пізніших версія. Вона дозволяє користувачам викликати екстрені служби, швидко натиснувши кнопку живлення п'ять разів поспіль. Компанія Google зобов'язала всі телефони Android мати цю функцію, але поліція Онтаріо зазначає, що вона може спричинити проблеми, оскільки користувачі можуть легко набрати 911 випадково.

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Раніше у квітні поліція Онтаріо заявила про значне збільшення кількості випадкових дзвінків до 911, що може бути пов'язано з оновленням Android, яке увімкнуло функцію "Екстрена допомога". Вони попросили користувачів Android перевірити свої телефони і переконатися, що лінії 911 доступні для виклику в надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю.

Чому лише користувачі Android?

На відміну від телефонів на Android, користувачі iPhone повинні натиснути кнопку, щоб підтвердити свій намір зателефонувати до служби порятунку після п'ятикратного натискання на кнопку ввімкнення. Аналогічно, користувачі Apple Watch можуть викликати екстрені служби, натиснувши на цифрову коронку і пересунувши повзунок Emergency Call або встановивши таймер зворотного відліку, який автоматично зателефонує в екстрені служби, коли він досягне нуля.

Як вимкнути екстрений виклик на Android

Щоб вимкнути екстрений виклик на телефоні Android, потрібно зробити наступне:

Перейдіть до Налаштувань

Оберіть "Безпека та надзвичайні ситуації"

Натисніть на "Екстрений виклик"

Вимкніть опцію "Використовувати екстрений виклик".

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Функція увімкнена за замовчуванням, але користувачі можуть запустити демонстраційну версію, увімкнувши Emergency SOS і натиснувши кнопку демонстрації під панеллю перемикачів. Однак, це зручний інструмент для екстрених ситуацій, тому користувачам не слід вимикати його без необхідності.