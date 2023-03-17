У 2008 році вчені отримали можливість дістати зразки тканин і зробити виміри однієї з цих тварин, яку назвали "Пастуша баха", коли вона залізла в курник. Це дозволило дослідникам вивчити кота більш детально, що призвело до відкриття нового виду котячих.

Читайте на сайті У мишей виросли роги після введення їм генів оленя: які перспективи у цього дослідження

Що виявили науковці про нових кішок

Генетичний аналіз показав, що корсиканські дикі коти не є родичами лісових котів або здичавілих нащадків домашніх котів, а належать до унікальної генетичної лінії, точний таксономічний статус і походження якої ще належить з'ясувати. Завдяки солідному розміру – до 90 сантиметрів від голови до хвоста, густому шовковистому хутру та чорному кінчику хвоста – диких котів легко відрізнити від інших котячих.

Тепер, коли корсиканські коти визнані окремим видом, дослідники планують більш детально вивчити їх поширення та поведінку. Вони також планують зібрати додаткові зразки для досліджень і вже оснастили відловлених тварин GPS-нашийниками, щоб відстежувати їх пересування.



Кішка-лисиця з GPS-нашийником / Фото Martin Boone

Відкриття нової унікальної популяції диких котів на такому добре вивченому острові, як Корсика, є значною подією, яка наголошує на важливості збереження незвичайних видів тварин. Вчені сподіваються, що подальше вивчення цих загадкових істот відкриє більше інформації про їхнє походження та унікальні характеристики.