Кого захищають Вартові

Джерело зазначає, що мова йде про "головного генерала" цієї служби, тобто людини, яка перебуває у її керівництві. Його звуть Ченс Зальцман і він розіслав усім Вартовим – так називають особовий склад відомства – лист, у якому містяться досить дивні заяви.

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У мене є певні занепокоєння з приводу нашої нинішньої місії. Найбільше мене турбує те, що формулювання місії не відображає, навіщо країні потрібні Космічні сили і які життєво важливі функції виконують Вартові,

– пише Зальцман.

На 2024 рік адміністрація Байдена просить бюджет у розмірі 30 мільярдів доларів для фінансування організації.

Згідно з нинішнім формулюванням місії, яке було затверджено в грудні 2019 року, Космічні сили "відповідають за організацію, підготовку й оснащення Вартових для проведення глобальних космічних операцій, які покращують спосіб ведення бойових дій об'єднаними та коаліційними силами, а також пропонують особам, які приймають рішення, військові варіанти для досягнення національних цілей".

Але Зальцман вважає, що ця заява не повною мірою відображає обов'язки Вартових.

Вартові надають сили та засоби. Вартові керують одними з найбільш технологічно розвинених систем у світі. Роблячи це, вони стримують агресію і, якщо стримування не спрацьовує, захищають інтереси США за допомогою військової сили,

– написав він.

Генерал також вважає, що нинішнє формулювання місії є довгим і громіздким, і що вони "можуть краще".

Загалом, доповідна записка, схоже, демонструє, що Космічні сили все ще намагаються знайти відповіді на деякі дуже базові питання.