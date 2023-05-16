Антена вже працює

Міжпланетна автоматична станція JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) була запущена 14 квітня цього року. Відразу після виходу зонда на розрахункову траєкторію польоту з'ясувалося, що його основна 16-метрова антена підлідного радара не розкрилася повністю, що поставило всю місію під загрозу зриву.

Раніше Зонд, який летить до Юпітера, не зміг розкрити головну антену

Три тижні команда управління працювала над розв'язанням проблеми антени, що заклинила, і, врешті-решт, змогла розкрити її повністю. Як і припускали раніше, проблема виникла на боці невеликого штифта, який застряг у напрямних антени й завадив її розкриттю. 14 травня в результаті маневру, який викликав струс всієї конструкції зонда, штифт вилетів і антена змогла благополучно розкритися на всі 16 метрів.

Політ до Юпітера займе 8 років. JUICE підлетить до п'ятої та найбільшої планети Сонячної системи в липні 2031 року. Мета місії – пошук океанів під льодами головних супутників Юпітера: Ганімеда, Європи й Калісто. Вважають, що умови на цих супутниках можуть сприяти наявності води в рідкому стані глибоко під льодами, а де є рідка вода, там із великою ймовірністю є й життя.

Ганімед до того ж є найбільшим супутником у Сонячній системі — його розміри можна порівняти з розмірами Марса. Крім того, Ганімед — єдиний супутник із власною магнітосферою. Зонд JUICE вийде на його орбіту в 2034 році.

Ключовий інструмент пошуку підлідних океанів — підповерхневий радар RIME (Radar for Icy Moons Exploration), чию антену й довелося рятувати. Він здатний зазирнути під лід на глибину 9 кілометрів. Саме від нього через 10-11 років учені розраховують отримати перші дані про те, чи є океани рідкої води в околицях Юпітера. Відповідь на це питання важлива не тільки з суто наукового інтересу. За наявності води місяці Юпітера можуть стати одним із місць колонізації людством Сонячної системи у відносно недалекому майбутньому.