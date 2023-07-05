Після нещодавнього отримання спеціального сертифікату льотної придатності від FAA, ASKA A5 може здійснювати тестові польоти. Успішне завершення цього процесу відкриє шлях до серійного виробництва АСКА А5.

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Індустрія літаючих авто зростає

Концепція літаючого автомобіля, який плавно переходить між дорогами і небом, роками полонила уяву інженерів. А5 від АСКА є останнім претендентом на цю амбітну сферу, приєднавшись до лав затверджених прототипів для тестування. У той час як інші проекти, такі як AirCar, розроблений словацькою компанією Klein Vision, вже піднялися в повітря для експериментальних польотів, ASKA A5 тепер має шанс довести свої можливості.

Вперше ASKA A5 був представлений у 2018 році, а перший повністю функціональний прототип був показаний на виставці споживчої електроніки (CES) у січні 2023 року. Цей чотириколісний транспортний засіб, розрахований на чотирьох пасажирів, включаючи водія-пілота, працює на чотирьох електродвигунах, інтегрованих у колеса для руху по землі.

Ці двигуни забезпечують вражаюче прискорення, здатне розігнати автомобіль з 0 до 105 кілометрів на годину менш ніж за п'ять секунд. Крім того, прискорення за допомогою коліс сприяє скороченню злітно-посадкових смуг під час польотів.

Як ця штука літає

Коли справа доходить до польоту, A5 використовує два складних крила. Ці крила залишаються складеними, коли транспортний засіб знаходиться на дорозі, і автоматично розкладаються при підготовці до польоту.

Кожне крило оснащене шістьма електродвигунами та дволопатевими пропелерами. Примітно, що два з чотирьох двигунів, встановлених на задньому крилі, мають можливість обертатися, створюючи тягу під час горизонтального польоту.

Літаючий автомобіль ASKA A5: дивіться відео

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Важливі характеристики

ASKA A5 може злітати вертикально або з короткої злітно-посадкової смуги. Для забезпечення тривалого часу польоту апарат оснащений як основними літій-іонними батареями, так і резервним бензиновим генератором. Включення генератора забезпечує додаткові 30 хвилин польоту, в результаті чого максимальна дальність польоту становить 402 кілометри. Для додаткової безпеки літаючий автомобіль оснащений аварійним парашутом, а також резервним двигуном.