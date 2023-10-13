Значний прогрес у вирішенні цього питання відбувся минулого року, коли президент Зеленський підписав указ, який зобов'язав усіх операторів забезпечити безперервну роботу своїх мереж протягом щонайменше 72 годин без електрики. Крім того, Державна служба спеціального зв'язку встановила вимоги до стійкості мереж, які мають бути виконані до 1 вересня 2023 року.

А тим часом Нова платформа Inheart дозволяє українцям зберігати пам'ять про близьких у цифровому вигляді

Юрій Мацик, директор департаменту розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації, розповів виданню Ліга Tech про прогрес, досягнутий у виконанні цих вимог.

Магістральні оператори старанно працюють над виконанням цієї вимоги, а розподільчі мережі роблять значні кроки в цьому напрямку, – сказав він.

Мацик зазначив, що під час віялових відключень приблизно половина абонентів матиме доступ до фіксованої мережі. Ті, хто використовує технологію пасивної оптичної мережі (PON), матимуть перевагу безперервного надання послуг під час відключення електроенергії. Основні гравці ринку повністю віддані просуванню цієї технології, стійкої до відключень електроенергії.

Нагадаємо, що для того, щоб ваш роутер працював без світла, йому потрібне окреме живлення. Це можна зробити придбавши павербанк та спеціальний перехідник для живлення.

Однак, за останніми даними, лише 37% абонентів фіксованого зв'язку в Україні наразі підключені до інтернет-мереж на основі PON, які можуть витримувати тривалі перебої в електропостачанні. Цей відсоток є середнім показником по країні, що свідчить про те, що необхідно докласти більше зусиль для підвищення стійкості інтернет-послуг по всій країні.

Юрій Мацик наголосив на важливості забезпечення того, щоб комунікації не були порушені під час зимових перебоїв в електропостачанні.

Життєво важливо, щоб наші громадяни мали доступ до надійного інтернету, особливо під час несприятливих погодних умов. Зобов'язання великих провайдерів використовувати технології, стійкі до відключень електроенергії, є позитивним кроком у цьому напрямку.

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З наближенням зимового сезону залишаються питання щодо надійності інтернет-послуг під час можливих відключень електроенергії. Уряд вживає заходів для вирішення цієї проблеми, однак лише рівень готовності інтернет-провайдерів та абонентів може визначати ступінь підтримки зв'язку в складних зимових умовах.