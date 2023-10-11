Однією з ключових особливостей Inheart є її безпека даних. Інформація про померлих зберігається на декількох серверах у різних країнах, що забезпечує надійний спосіб архівування даних, повідомляє 24 Канал.

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Як це працює

Щоб скористатися платформою, користувачі повинні створити меморіальну сторінку і заповнити її основною інформацією про померлого. Потім вони можуть поділитися посиланням на сторінку з друзями та родичами, які можуть додати теплі слова, фотографії та відео до меморіалу.

Доступ до платформи Inheart можна отримати за посиланням https://www.inheart.memorial

Після створення сторінки користувачі отримують QR-код від розробників Inheart, який можна розмістити на могилі. Цей код слугує швидким і простим способом доступу до цифрового меморіалу, оживляючи заповітні спогади.



QR-код гравіюється на замовлення і коштує 550 гривень / Фото inheart memorial

Inheart також пропонує функцію геолокації, яка дозволяє користувачам точно визначити місце поховання своїх близьких. Ця функція покликана полегшити обмін координатами з друзями та родичами, щоб їм було легше знайти місце поховання.

Найближчим часом Inheart планує розробити окремий модуль, присвячений збереженню пам'яті про українських захисників, які загинули в ході війни з Росією.

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Олександр Сидоров, засновник платформи Inheart, пояснив свою мотивацію до створення проекту:

Коли пішла з життя близька мені людина, всі ритуальні процеси звалилися на мене. Багато аспектів у цій сфері здавалися мені застарілими та нелогічними. Деякі з них можна і потрібно оцифрувати. Наприклад, пам'ять про померлого. Так народилася ідея проекту. Відтепер кожен зможе зберігати спогади про своїх близьких в єдиному безпечному та зручному місці.

Запуск Inheart в Україні – це новий підхід до меморіалізації, який використовує можливості технологій для того, щоб спогади про близьких жили далі у безпечний та доступний спосіб.