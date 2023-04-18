iPhone Pro Max ділиться характеристиками

За словами інсайдера, базові смартфони серії отримають матове заднє скло, як і Pro-версії. Це захисне скло дуже добре себе зарекомендувало, оскільки воно не збирає сліди від пальців і не дряпається навіть ключами.

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Таким чином, між пристроями одного модельного ряду буде менше візуальних відмінностей. З чуток, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max також отримають нову титанову рамку і тонші рамки навколо дисплея, тоді як у звичайних моделей залишиться алюмінієвий корпус і більш помітні рамки.

Варто зазначити, що Apple постійно переносить ексклюзивні функції та елементи дизайну флагманських версій у стандартні моделі через деякий час після їхнього релізу. Наприклад, OLED-дисплеї були доступні тільки в моделях Pro до серії iPhone 12. Крім того, за чутками, вже цього року навіть базовий iPhone 15 отримає виріз Dynamic Island замість чубчика. Компанія робить це, щоб кожна її дорожча новинка мала якісь переваги перед дешевшими версіями й спонукала до покупки.

Очікується, що Apple проведе презентацію iPhone 15 у вересні 2023 року, якщо виробництво йтиме за планом. При цьому інсайдери вже встигли назвати ціну майбутніх смартфонів версії Ultra, і вона неприємно вражає. Так, iPhone 15 Ultra начебто коштуватиме цілих 2900 доларів за варіант з мінімальною кількістю пам'яті, тоді як нинішній флагман, iPhone 14 Pro Max, зараз продається за 1300 доларів у базовій комплектації, а топова версія обійдеться в 1960 доларів США. Цілком імовірно, що це помилка, однак Тім Кук раніше вже заявляв, що покупці готові платити більше.