Pulsar Fusion відома своїми "зеленими" технологіями. Наприклад, вона зараз працює над створенням ракетного двигуна, що використовує як паливо пластикові відходи. Термоядерний двигун є ще одним її екологічно орієнтованим напрямком у галузі ракетобудування та енергетики.

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Що відомо про новий двигун

Установка PFRC була створена на початку 2000-х років у Принстонській лабораторії фізики плазми. Вона заснована на концепції оберненої магнітної конфігурації та використовується для тестування ідей термоядерних двигунів. Усередині такого двигуна плазма високого тиску утримується за допомогою магнітної пастки, а холодне паливо у вигляді іонів і електронів обтікає гаряче ядро, живлячись його енергією. Потім воно викидається через електромагнітні сопла з величезною швидкістю.

Компанії використовуватимуть дані про плазму, отримані в PFRC-2, і передові технології машинного навчання для аналізу поведінки надгарячої термоядерної плазми в конфігурації ракетного двигуна. Дослідження має з'ясувати, як поводитиметься плазма ядерного синтезу, коли вона виходить із ракетного двигуна, випускаючи частинки зі швидкістю сотні кілометрів на секунду.

Розроблюваний компаніями термоядерний двигун розмірами з мікроавтобус зможе розганяти 10-тонний космічний корабель до приблизно 800 тисяч кілометрів за годину або 223,5 кілометра за секунду.

За максимальної швидкості й без урахування часу на розгін і гальмування це скоротить час польоту до Марса всього до 30 днів, а до Титана, супутника Сатурна, можна буде дістатися за два роки.

Термоядерний двигун не вимагає великої інфраструктури, яка необхідна під час вироблення термоядерної енергії для електростанцій на Землі. Термоядерна установка зможе генерувати електрику для бортових систем, а робоче паливо в космосі можна брати з пилу, газу і майже будь-якої речовини. Для запуску і підтримки термоядерної реакції в двигуні необхідні невеликі обсяги гелію-3 і дейтерію, для зберігання яких не буде потрібно багато місця.

Компанії-партнери вважають, що термоядерний двигун буде продемонстровано в космосі за десятиліття до того, як термоядерний синтез можна буде використовувати для отримання комерційної енергії на Землі.