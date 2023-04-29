Комети — це шматки замерзлих порід, газів і пилу, які обертаються навколо Сонця. За ними майже завжди тягнуться характерні хвости з газу та пилу, що здуваються з комети зарядженими частинками Сонця, відомими як сонячний вітер. Щось подібне сталось і з Меркурієм.

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Меркурій перевтілюється в комету

Меркурій, найменша планета Сонячної системи, має кометний хвіст, що складається переважно з іонів натрію, які розсіюються з поверхні планети сонячним вітром та ударами мікрометеорів. Дослідники знають про хвіст Меркурія з 2001 року і з того часу виявили, що він зростає і зменшується залежно від близькості планети до Сонця. За даними Spaceweather.com, на своєму піку хвіст простягається приблизно до 24 мільйонів кілометрів, що приблизно в 62 рази більше, ніж відстань між Землею і Місяцем. Хвіст простягається на таку величезну відстань, тому що Меркурій має дуже слабку атмосферу і знаходиться близько до Сонця, що дозволяє сонячному вітру легко розривати поверхню планети.

З невідомих причин хвіст Меркурія найкраще видно з Землі рівно через 16 днів після перигелію, або точки, в якій планета знаходиться найближче до Сонця. Меркурій досяг перигелію 1 квітня, а це означає, що його хвіст був найяскравішим 17 квітня. Але 12 квітня астрофотограф Себастьян Вольтмер зробив приголомшливе зображення хвоста планети з місця поблизу Спіхерена, комуни на північному сході Франції.



Хвіст Меркурія був сфотографований з використанням спеціального фільтра для покращення його видимості / Фото Dr. Sebastian Voltmer

Пересічному спостерігачеві хвіст Меркурія дуже важко розгледіти, тому він залишався невідкритим аж до 21-го століття. Але Вольтмеру вдалося сфотографувати гігантський шлейф завдяки спеціалізованому фільтру, який виділяє жовті хвилі світла, що їх випромінюють збуджені частинки натрію в хвості. Без такого фільтра хвіст Меркурія був би майже невидимий неозброєним оком.