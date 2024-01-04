Юсуф Мехді віце-президент і директор зі споживчого маркетингу Microsoft, наголосив на важливості цієї розробки зазначивши, що цей крок є трансформаційним моментом в розвитку Windows, де Copilot стане точкою входу у світ штучного інтелекту на ПК.

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Де буде розташована нова клавіша

Клавіша Copilot, яка замінить клавішу меню, зазвичай розташовану поруч з правою клавішею Alt, дозволить користувачам розпочати взаємодію з вбудованим у Windows 11 помічником зі штучним інтелектом одним натисканням.

Цей асистент, що працює в стилі чат-бота ChatGPT, здатний відповідати на запити і виконувати різні дії в середовищі Windows.

Примітно, що якщо Copilot ще не доступний у регіоні користувача, натискання клавіші Copilot активує пошук у Windows. Однак залишається незрозумілим, чи можна використовувати клавішу Copilot разом з іншими клавішами, подібно до функціональності клавіші Windows.

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Microsoft утрималася від уточнення, які виробники оригінального обладнання (OEM) першими випустять клавіатури з клавішею Copilot. Про це точно стане відомо в рамках майбутньої виставки CES 2024 у Лас-Вегасі.

Попри очікування неминучої появи, Мехді запевнив споживачів, що клавіша Copilot незабаром дебютує в "нових комп'ютерах з Windows 11 від партнерів по екосистемі", в тому числі на пристроях Surface.