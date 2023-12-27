Нова функція дозволяє користувачам перевстановити або відновити операційну систему через Центр оновлення Windows без шкоди для користувацьких файлів, встановлених програм або системних налаштувань.

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По суті, вона сприяє збереженню всіх наявних файлів і налаштувань під час перевстановлення операційної системи, забезпечуючи плавний перехід на ту саму або новішу версію, доступну для завантаження через Центр оновлення Windows.

Основна мета цієї функції – відновити функціональність системи або виконати повне перевстановлення ОС, завантаживши останню версію через Центр оновлення Windows. Примітно, що в супровідній документації Microsoft запевняє користувачів, що цей процес не призведе до видалення будь-яких користувацьких файлів або застосунків.

Важливо! Розташована в розділі "Відновлення системи" нещодавно випущеної бета-версії Windows 11, опція наразі має деякі проблеми з роботою. Однак очікується, що ці збої будуть виправлені найближчим часом.

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Наразі функція "Виправлення проблем через Центр оновлення Windows" проходить тестування в рамках програми Windows Insider. Планується, що вона буде включена в пакет оновлень Moment 5 для Windows 11, який стане широко доступним для користувачів у лютому або березні наступного року.