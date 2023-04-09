Microsoft не лише наголосила, що ця версія операційної системи вже застаріла, але й закликала користувачів, які ще не оновилися до новішої версії, зробити це негайно. Компанія рекомендує перейти на новішу версію Windows 10 або, якщо дозволяє апаратне забезпечення комп'ютера, безпосередньо на Windows 11, останню версію операційної системи Microsoft.

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Хоча пристрої під управлінням Windows 10 21H2 продовжуватимуть працювати після закінчення підтримки, вони більше не отримуватимуть щомісячні оновлення безпеки та патчі, які захищають від новітніх загроз. Щоб забезпечити безпеку своїх комп'ютерів, Microsoft обіцяє автоматично ініціювати оновлення до наступної версії Windows.

Важливо! Червневе оновлення безпеки стане останнім для операційної системи Windows 10 21H2 Home, Pro, Pro для освіти та Pro для робочих станцій.

Варто зазначити, що підтримка освітніх та корпоративних версій Windows 10 версії 20H2 припиниться ще раніше, 9 травня. Підтримка ще більш ранніх версій Windows 10 вже закінчилася в травні минулого року.

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Що робити, якщо у мене Windows 10 версії 21H2

З наближенням кінця підтримки Windows 10 21H2 користувачам вкрай важливо вжити заходів і перейти на новішу версію Windows, щоб забезпечити захист своїх пристроїв від потенційних ризиків безпеки. Microsoft рекомендує завжди бути в курсі останніх оновлень і виправлень операційної системи, щоб гарантувати пристроїв і захиститися від кіберзагроз.