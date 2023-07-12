Windows 11 версії 21H2 була вперше випущена в жовтні 2021 року і була доступна в редакціях Домашня, Професійна, Професійна для робочих станцій і Професійна для освіти.

А тим часом Microsoft тестує у Windows 11 підтримку RAR, 7-Zip та ШІ-помічник Copilot

Що потрібно зробити

Щоб продовжувати отримувати підтримку та користуватися останніми оновленнями, користувачам цих версій рекомендується відвідати Центр оновлення Windows і встановити нову версію операційної системи, яка доступна безкоштовно. Microsoft доклала значних зусиль для усунення різних недоліків і включення нових функцій з моменту першого випуску Windows 11, особливо у версії 22H2.

Крім того, Microsoft планує випустити велике оновлення для Windows 11 23H2 пізніше цього року. Це оновлення внесе значні зміни, починаючи від модифікацій панелі завдань і закінчуючи покращенням функції Провідника.

Важливо відзначити, що припинення підтримки Windows 11 версії 21H2 не вплине на користувачів Windows 10 версії 22H2. Остання продовжуватиме отримувати підтримку ще протягом двох років, хоча користувачам не варто очікувати значних змін, оскільки функціональні оновлення припинилися для версій Home і Pro.

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Чому Microsoft припиняє підтримку Windows 11 21H2

Рішення Microsoft припинити підтримку дебютної версії Windows 11 підкреслює пов'язане з прагненням компанії забезпечити користувачів найсучаснішою операційною системою. Таким чином компанія фактично змушує користувачів перейти на останню версію Windows 11 чим забезпечує їм більш стабільне та багатофункціональне середовище.