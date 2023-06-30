Раніше цього року Microsoft анонсувала Windows Copilot, який тепер доступний першим тестувальникам у правій бічній панелі Windows 11. Компанія запевняє користувачів, що асистент не заважатиме їм працювати з робочим контентом і працюватиме поряд з відкритими додатками, дозволяючи в будь-який момент звернутися за допомогою до штучного інтелекту.

Дивіться також Microsoft додасть на панель завдань Windows 11 функцію примусового завершення роботи додатків

Що може Copilot

Заснований на технології штучного інтелекту, Windows Copilot може ставити запитання, на які зазвичай відповідає Bing Chat, і навіть може виконувати деякі системні команди.

Windows Copilot також пропонує такі функції, як:

текстові анотації подібні до бічної панелі Bing в Microsoft Edge,

генерацію зображень і тексту.

Відповідні сповіщення будуть відображатися паралельно. Однак, оскільки це рання версія, Windows Copilot забезпечує контроль лише над кількома основними налаштуваннями Windows, і наразі не має підтримки сторонніх плагінів.

7-Zip, RAR та інші формати архівів

У Windows 11 також з'явилася вбудована підтримка різних типів архівів, зокрема RAR, 7-Zip, tar і gz. Microsoft визнає, що в поточних збірках Windows Insider можуть бути проблеми з продуктивністю, але вони будуть вирішені в майбутніх оновленнях.

Очікується, що універсальна підтримка архівів у Windows 11 буде доступна у вересні, згідно з оголошенням компанії на нещодавньому заході для розробників Bild. Крім того, Microsoft планує дозволити не лише відкривати, але й створювати такі файли, хоча ця функціональність очікується не раніше 2024 року.

Інші нові функції системи

Серед нових функцій – покращений інтерфейс для управління звуком у "швидких налаштуваннях". Тепер користувачі можуть оптимізувати налаштування звуку для кожної програми, швидко перемикати пристрої, а також використовувати комбінацію клавіш WIN + CTRL + V для доступу до мікшера без навігації по налаштуваннях.

Дивіться також Нарешті Windows 11 вирішить проблему з дратівливими сповіщеннями

У Windows 11 також з'явилася оновлена сторінка "Параметри", яка містить стислий огляд підключених пристроїв та основних налаштувань. Сторінка вміщує до семи карток, що відображають інформацію про підписки на Microsoft 365 або Xbox, а також дозволяє користувачам зручно керувати Bluetooth-пристроями, змінювати налаштування шпалер і перевіряти ємність OneDrive. Тестувальники можуть ознайомитися з повним переліком можливостей нової версії Windows 11.