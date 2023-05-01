Згідно з останніми повідомленнями, Microsoft розробляє нову функцію під назвою Smart opt-out, яка дозволить користувачам обмежити кількість сповіщень, які вони отримують. Ця функція вже з'явилася в попередніх збірках Windows 11, які випускаються в рамках програми попередньої оцінки Windows Insider.

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Як працюватиме нова функція

Smart opt-out призначена для відключення сповіщень від застосунків, з якими користувач не взаємодіє регулярно. Наприклад, якщо користувач не взаємодіяв зі сповіщеннями від Outlook протягом місяця, йому буде запропоновано повністю вимкнути їх. Це допоможе зменшити кількість вхідних сповіщень і дозволить користувачам зосередитися на поточних завданнях.

У Windows 11 вже є режим фокусування, який дозволяє користувачам вимикати спливаючі сповіщення, але Smart opt-out запропонує більше можливостей для обмеження кількості сповіщень, які можуть розглядатися як небажані. Багато програм у Windows 11 регулярно надсилають сповіщення, зокрема, система безпеки ОС, додаток "Погода" та поштовий клієнт.

Коли чекати функцію в системі

Поки що невідомо, коли саме функція Smart opt-out буде доступна в стабільних збірках Windows 11, але очевидно, що Microsoft працює над вирішенням проблеми небажаних сповіщень. Це хороша новина для всіх, хто вважає сповіщення джерелом відволікання та розчарування.

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Підтримка Windows 10 21H2 припиняється

У нещодавньому повідомленні Microsoft нагадала всім користувачам Windows 10 про наближення завершення підтримки версії 21H2. Це конкретне оновлення платформи було випущено в середині листопада 2021 року, а цикл його обслуговування завершиться 13 червня.

Після закінчення цього терміну Windows 10 21H2 більше не отримуватиме щомісячні оновлення безпеки, тому пристрої залишатимуться вразливими до потенційних загроз. Тож всім користувачам Windows 10 рекомендується оновити операційну систему до новішої версії, щоб гарантувати постійну безпеку та функціональність своїх комп'ютерів.