У нещодавньому оновленні Microsoft представила Windows 11 Insider Preview Build 25905, ексклюзивно доступну для учасників програми Windows Insider. Ця збірка включає довгоочікувану підтримку 3D-смайликів. Нові смайлики схожі на ті, що компанія випустила минулого року для своєї корпоративної комунікаційної платформи Microsoft Teams. Ці смайлики використовують градієнтні кольори, що надає їм тривимірної естетики.

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Якими будуть нові смайлики

У Microsoft пояснили, що новий формат кольорових шрифтів COLRv1 у Windows 11 дозволяє відображати "більш насичені емодзі з тривимірним виглядом". У блозі компанії також наголосили, що ці емодзі, розроблені з використанням градієнтів, відповідають запитам користувачів. Microsoft також пообіцяла, що нові 3D-смайлики незабаром стануть доступними в деяких додатках і браузерах.



Оновлені смайлики у Windows 11 / Фото The Verge

А тим часом Microsoft тестує у Windows 11 підтримку RAR, 7-Zip та ШІ-помічник Copilot

Включення 3D-смайликів у Windows 11 має на меті підвищити виразність повідомлень і надати користувачам більш захоплюючий візуальний досвід. Розширений етап тестування в рамках програми Windows Insider дозволить корпорації Microsoft зібрати цінні відгуки від користувачів і внести необхідні поліпшення до офіційного випуску Windows 11.