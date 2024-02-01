Очікується, що польоти з екіпажем розпочнуться до кінця 2024 року, що стане вирішальним кроком на шляху до сертифікації та запланованого комерційного запуску у 2025 році.

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Аналітики, оптимістично налаштовані щодо прогресу Archer, оцінюють ймовірність успіху в цій справі на рівні 50%. Старанна підготовка компанії, розпочата наприкінці жовтня 2023 року за програмою FAA, підготувала ґрунт для проведення комплексних сертифікаційних випробувань. Ці попередні випробування закладають основу для подальшої перевірки льотної придатності, що є необхідною умовою комерційної життєздатності проєкту.

Archer поділився захоплюючим відео, на якому зображена кабіна Midnight в дії під час початкового етапу випробувань.

Аеротаксі Midnight від Archer: дивіться відео

Оцінка охоплювала основні аспекти, в тому числі бортові системи, функціональність автопілота і ефективність надійних акумуляторних батарей.

На наступних етапах випробувань безпілотного аеротаксі заплановано перехід до горизонтального польоту з роторами, що обертаються на передній кромці крил.

Якщо Archer Midnight отримає схвалення регуляторних органів, його можна буде використовувати для відносно коротких польотів на відстані від 30 до 80 кілометрів. Така оптимізація дальності польоту має вирішальне значення для досягнення балансу між тривалістю зарядки батареї та ефективністю маршруту.

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Електричний літак може пролетіти на повному заряді до 160 км, розвиваючи швидкість до 241 км/год і вміщуючи до чотирьох пасажирів, що обіцяє трансформаційне майбутнє у сфері міської повітряної мобільності.