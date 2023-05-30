Ключовим фактором, що спричиняє фінансову напругу, є двигуни RS-25, спочатку розроблені для проєктів Space Shuttle та Constellations, які, як очікувалося, повинні були заощадити кошти для програми Artemis.

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Однак, схоже, що ці двигуни не змогли забезпечити очікувану економію бюджетних коштів. Провина за це лежить на космічному агентстві, яке недбало стежило за зростанням вартості силових установок і постійно переносило терміни, що призвело до значних перевитрат коштів.

Aerojet Rocketdyne і Northrop Grumman, виробники, відповідальні за виробництво двигунів для місячної програми Artemis, отримали чотири контракти в рамках ракетної ініціативи SLS. Початкова угода передбачала бюджет у 7 мільярдів доларів і термін виконання 14 років. Однак, за останніми прогнозами, завершення контракту затягнеться на чверть століття, а його вартість зросте до 13,1 мільярда доларів.

NASA мусить знайти вихід

У звіті інспектора міститься заклик до NASA вжити негайних заходів для захисту своїх бюджетних інтересів. Якщо цього не зробити, перевитрата коштів продовжуватиметься, а терміни виконання робіт постійно відсуватимуться, що посилюватиме фінансове навантаження на агентство.

NASA, з іншого боку, вказує на брак фінансування як на головну перешкоду в розвитку програми Artemis. Космічне агентство стверджує, що нестача коштів негативно вплинула на прогрес програми. Намагаючись вирішити цю проблему, NASA планує отримати бюджетні асигнування в розмірі 41,5 мільярда доларів з 2024 по 2028 фінансовий роки. Однак, чи буде цього фінансування достатньо для пом'якшення поточних викликів, залишається невизначеним.

Політ людей навколо Місяця

У міру того, як програма Artemis просувається вперед, друга місія запланована на кінець наступного року. У ній візьмуть участь чотири астронавти на борту космічного корабля "Оріон", які здійснять орбітальний політ навколо Місяця, а потім повернуться на Землю.

Попри заплановану посадку в 2025 році, зростає занепокоєння щодо можливості виконання місії Artemis-ІІІ в запропоновані терміни. Постійні бюджетні проблеми та затримки у виробництві двигунів викликають сумніви щодо здатності NASA досягти своїх амбітних цілей.

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Місячна програма Artemis має величезні перспективи для майбутнього космічних досліджень і довгострокової мети встановлення сталої людської присутності на Місяці. Однак нинішні фінансові труднощі та неефективне управління підкреслюють необхідність негайних коригувальних дій.

Оскільки інспектор NASA наголошує на нагальній необхідності захисту бюджету, а агентство акцентує на фінансових обмеженнях, необхідно докласти спільних зусиль, щоб забезпечити успіх програми, мінімізуючи подальші перевитрати і затримки у виконанні.