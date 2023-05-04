24 Канал розповідає як відбуватиметься місячне затемнення, де його можна буде побачити і що цікавого відомо про це незвичне явище.

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Коли та де можна буде побачити місячне затемнення

Напівтіньове місячне затемнення розпочнеться о 18:15 за Київським часом і його буде видно з будь-якої точки земної кулі, де Місяць перебуває над горизонтом.

Спостерігати подію можна буде у таких місцях:

Антарктида,

Азія,

Україна,

Океанія,

Східна і Центральна Африка.

Подія сягне піку о 20:24 за київським часом і завершиться о 22:32 за за Києвом, коли Місяць вийде з тіні Землі.



Карта показує місця, з яких буде видно місячне затемнення 5 травня InTheSky.org

Чому відбувається це явище?

Місячні затемнення відбуваються в результаті проходження Землі між Місяцем та Сонцем по прямій лінії. Це призводить до того, що тінь нашої планети падає на поверхню Місяця, коли Земля блокує сонячне світло. Це може призвести до подій, які, на відміну від сонячних затемнень, можуть бути малопомітними і складними для спостереження.

Пенумбральне місячне затемнення – це затемнення, під час якого Місяць проходить крізь земну півтінь, або слабку зовнішню частину тіні планети. Під час напівтіньового місячного затемнення Місяць зазвичай тьмяний. Крім того, супутник не потрапляє в земну умбру – темнішу, внутрішню частину тіні планети. Цей тип затемнення відбувається, коли Сонце, Земля й Місяць не ідеально вирівняні, і частина сонячного світла блокується Землею від прямого потрапляння на поверхню Місяця.



Пенумбральне місячне затемнення / Фото 24 Каналу

Оскільки Місяць не розташований точно навпроти Сонця, він потрапляє в земну півтінь. Якби Місяць був розташований точно навпроти Сонця, відбулося б повне затемнення, під час якого Місяць був би занурений у найтемнішу частину внутрішньої тіні Землі.

Цікаво! Востаннє півтіньове затемнення можна було спостерігати з території США 30 листопада 2020 року. 2020 року, а наступного разу таке явище буде видно з цього регіону земної кулі 25 березня 2024 року.

Коли і як спостерігати напівтіньове місячне затемнення

Оскільки місячне затемнення буде видно у більшій частині країн Африки та Європи жителі багатьох країн зможуть спостерігати його неозброєним оком, вийшовши на відкриту місцевість, позбавлену світлового забруднення. Це зможуть зробити і українці, якщо погода видасться сприятливою, а небо буде чистим.

Якщо ж з якихось причин ви не зможете спостерігати місячне затемнення на власні очі, ви все ще зможете побачити це астрономічне явище онлайн.

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Напівтіньове місячне затемнення: онлайн-трансляція

Якщо ви хочете побачити усі особливості Місяця зблизька під час затемнення, найкращим варіантом буде скористатися телескопом, або ж біноклем. Якщо ви плануєте фотографувати затемнення, рекомендуємо використати штатив.