Команда дослідників з Китайської академії наук використовувала космічний телескоп для точного вимірювання відстані до зірок, які випромінюють в надвисокочастотному діапазоні. Вони виміряли 200 таких зірок і склали карту Молочного Шляху, додавши до неї дані з обсерваторії Gaia, щоб встановити розташування зірок відносно Землі та одна одної. Особливу увагу вони приділили зорям типу OB, які не відлітають далеко від місця свого народження.

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Відкриття астрономів

Науковці виявили, що Молочний Шлях має спіральну структуру з перемичкою і двома головними рукавами, які простягаються по обидва боки від перемички. Інші, коротші рукави розташовані далі, мають неправильну форму і не з'єднуються з основною структурою.

Це відкриття кидає виклик теорії еволюції галактик, оскільки вважалося, що спіральні галактики з перемичкою, в якій відбувається активне зореутворення, формуються лише в пізньому Всесвіті. Однак космічний телескоп Джеймса Вебба виявив галактики зі схожою структурою за 11 мільярдів світлових років від Землі, в той час, коли Всесвіту було не більше 4 мільярдів років.



Структура Молочного Шляху дещо інша ніж вважалося / Фото The Astrophysical Journal

Чому це важливе відкриття?

Нове дослідження китайських астрономів свідчить про те, що два головні рукави Молочного Шляху можуть бути більш поширеним явищем у Всесвіті, ніж вважалося раніше. Вважається, що поділ на рукави виникає внаслідок зіткнення галактик з іншими зоряними скупченнями, і якщо два головних рукави Молочного Шляху є більш поширеними, це може свідчити про те, що зіткнення галактик – не єдиний спосіб формування спіральних рукавів.

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Відкриття справжньої форми Молочного Шляху змусить астрофізиків переглянути теорію еволюції галактик і може призвести до нового розуміння того, як галактики формуються і розвиваються з часом. Нове дослідження підкреслює важливість постійного вдосконалення космічних телескопів та інших інструментів спостереження для розкриття таємниць Всесвіту.