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У скарзі, яку надіслала Україна, вказано, що Федерація кіберспорту Росії (RESF) веде роботу на території анексованих українських регіонів, а це грубо порушує положення IESF про повагу до суверенітету інших країн. Рішення діятиме до засідання Генеральної Асамблеї IESF, на якому членство країни-терористки або відновлять, або продовжать відсторонення до того часу, поки вона не усуне всі причини скарги.

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Згідно з пресрелізом, IESF провела "поглиблений аналіз у відповідь на звинувачення UESF щодо діяльності RESF на міжнародно визнаній території України". Зокрема представники організації наголошують, що в їхніх правилах є відповідний пункт, який регулює це питання: "Поважати суверенітет інших учасників. Учасник не повинен втручатися у внутрішні справи іншої національної федерації, якщо тільки такий учасник не попросить про це".

Після онлайн-зустрічі з представниками обох країн, Комітет з питань членства IESF рекомендував Правлінню IESF призупинити участь RESF. Після таємного голосування Правління "прийняло рішення про призупинення доброї репутації RESF".

В IESF наголосили, що "рішуче засуджують будь-яку війну, ненависть, політичні втручання та дискримінацію".