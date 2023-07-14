Хоча в патентній заявці Ford дещо розмито описується конкретне призначення причепа, компанія припускає, що він може бути використаний для живлення будівельного обладнання та машин, слугуючи альтернативою традиційним електричним бензиновим генераторам або дизельним аналогам. Однак потенційне застосування цього мобільного банку енергії є дуже широким, і власники електромобілів з причепом можуть відправитися у віддалені місця, де підзарядка від стаціонарних джерел електроенергії не є можливою.

Дивіться також У Китаї створили робота-гуманоїда, який може легко конкурувати з Boston Dynamics

Особливості причепа-павербанка

Згідно з патентною заявкою, певні конфігурації причепа можуть дозволити йому подорожувати на короткі відстані автономно, завдяки включенню тягового двигуна, поворотних коліс і системи управління. Необхідна енергія для транспортування надходила б від бортових акумуляторів причепа.

Проте практична реалізація цієї концепції вимагає врахування значної ваги тягових батарей. Буксирування таких причепів на великі відстані може швидко вичерпати запас ходу головного електромобіля. Як наслідок, мобільний банк енергії може слугувати резервним джерелом живлення, яке можна підзарядити в безпосередній близькості до місця експлуатації, пропонуючи зручне рішення.



Автомобільний павербанк від Ford / Фото Ford Motor

До того ж багато сучасних електромобілів вже підтримують підключення потужних зовнішніх пристроїв до бортової мережі, а вбудовані інвертори здатні задовольнити потреби більшості споживачів.

Патентна заявка Ford не означає, що компанія неодмінно займеться розробкою такого пристрою. Принаймні їй спершу потрібно вирішити низку очевидних проблем описаного продукту. Водночас такий пристрій може бути непоганим джерелом збереження енергії на випадок її відключення.