На відміну від попередніх місій, які використовували ракету Falcon 9 для низької навколоземної орбіти, цього разу була використана більш потужна Falcon Heavy, здатна підняти X-37B на висоту 35 тисяч кілометрів. Точний пункт призначення космічного літака залишається нерозкритим.

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Секретний автономний корабель

X-37B, що нагадує зменшену версію списаних шатлів NASA, працює без екіпажу. Літак вироблений компанією Boeing і має довжину 8,9 метрів, а злітну вагу 5 тонн. Виконуючи роль експериментальної космічної платформи, він не виконує оперативних завдань.

Цілі місії традиційно тримаються в таємниці, за рідкісними винятками.

Попередні місії включали тестування передачі сонячної електроенергії, виробленої в космосі, за допомогою мікрохвильового променя.

Під час останнього запуску космічний літак несе цивільне корисне навантаження, що складається з насіння, яке зазнає впливу інтенсивного космічного випромінювання, що свідчить про потенційно вищу орбіту.

Подальші ознаки високої орбіти спостерігаються в розгортанні ракети Falcon Heavy. Зокрема, центральна ступінь ракети (другий ступінь) не була знайдена і навмисно затоплена в океані. У той час як бічні прискорювачі є багаторазовими і повертаються на свої майданчики вже вп'яте, паливо другого ступеня, можливо, було повністю витрачено, що унеможливило м'яку посадку.

Ракета-носій Falcon Heavy з космічним кораблем стартувала з Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді в четвер увечері, 28 грудня, о 20:07 за місцевим часом (29 грудня, 04:07 за київським часом).

Спочатку запланований на початку місяця, запуск зіткнувся із затримками через несприятливі погодні умови та несправності наземного обладнання.

Попри ці невдачі, X-37B успішно стартувала раніше свого китайського колеги, підкресливши стійкість секретної програми.

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Ця місія стала сьомим орбітальним польотом для X-37B, причому кожен попередній політ перевищував сім місяців перебування в космосі. Остання місія встановила рекорд – 908 днів. Є припущення, що під час нинішньої місії літак може продовжити свій термін перебування у космосі. Секретність програми X-37B продовжує тримати в суворій таємниці її конкретні цілі та досягнення.