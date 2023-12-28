Видання Space.com підготувало підбірку з 10 важливих подій та відкриттів, які відбулися на нашій планеті у 2023 році – 24 Канал переклав та адаптував цю підбірку для читачів.

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1. Найспекотніше літо за всю історію спостережень

NASA оголосило літо 2023 року найспекотнішим з моменту початку спостережень у 1880 році. Глобальне потепління, посилене зростанням концентрації парникових газів та поверненням кліматичної моделі Ель-Ніньо, сприяло безпрецедентному перевищенню середньої температури серпня на 1,2 градуси за Цельсієм. Екстремальні погодні явища, включаючи лісові пожежі та спеку, стали черговим доказом зростаючого впливу людства на планету та зміни клімату.

2. Руйнівна лісова пожежа на Мауї

Історичне поселення Лахайна на острові Мауї, Гаваї, зіткнулося з безпрецедентною катастрофою: лісова пожежа, прискорена вітрами від урагану Дора, практично знищила місто.



Колись охайне містечко Лахайна на гавайському острові Мауї / Maxar Technologies

Серпневе пекло забрало близько 100 життів і знищило тисячі будівель, в тому числі Стару будівлю суду Лахайни і церкву початку 19-го століття.

3. Повернення Ель-Ніньо

Після семи прохолодних років у Тихому океані знову з'явився кліматичний патерн Ель-Ніньо, що посилює тенденцію до потепління на Землі. Метеорологи підтвердили прояви Ель-Ніньо в липні, передбачаючи його вплив на глобальні погодні умови протягом наступних 9-12 місяців.

4. Можливе "відключення" ключової системи океанічних течій

Дослідники попередили про можливе "відключення" Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC), включаючи Гольфстрім. Хоча попередні оцінки свідчили про ослаблення течії, нове дослідження ставить під сумнів ці прогнози, вказуючи на потенційний різкий вплив на клімат Європи та непередбачувані зміни в тропічних регіонах.



Частина візуалізації Гольфстріму / Фото NASA

Дуже дивно Науковці відкрили абсолютно новий вид каменів і їх це дуже збентежило

5. Рекордно низька площа морського льоду в Антарктиді

Антарктида, яка раніше вважалася стійкою до змін клімату, у 2023 році сповна наздогнала інші частини світу. Цьогоріч площа морської криги шокує вкрай низькими показниками.

Зростання і зменшення кількості морського льоду, що оточує Антарктиду протягом року / Фото NASA

Супутникові спостереження виявили значне зменшення плавучого морського льоду навколо континенту, що викликає занепокоєння щодо впливу на кліматичну рівновагу та виживання видів, пристосованих до суворих умов регіону.

6. Дим від канадських лісових пожеж

Широкомасштабні лісові пожежі на сході Канади призвели до того, що в червні дим поширився на східне узбережжя США, тимчасово зробивши Нью-Йорк і Філадельфію найзабрудненішими містами світу. Частинки попелу спричинили багряні заходи сонця і навіть вплинули на можливості супутникового спостереження за Землею.

7. Зміна нахилу земної осі

Було виявлено, що людська діяльність, зокрема видобуток підземних вод, змінює нахил осі обертання Землі. Дослідники відзначили зсув на 80 сантиметрів, спричинений викачуванням 2150 гігатонн води між 1993 і 2010 роками. Виявилося, що споживання води людиною має несподіваний вплив на на осьовий рух планети.

8. Абсолютно новий острів

Виверження підводного вулкану біля берегів Японії призвело до утворення нового острова в жовтні. Супутникові знімки зафіксували народження острова шириною 330 футів (100 метрів) поблизу Іводзіми, створеного накопиченням вулканічних уламків.



Зображення нового острова, що утворився в результаті виверження вулкана / Фото ESA/USGS

9. Гігантська тріщина в земній корі

Руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії в лютому спричинили 190-мильну (300 км) тріщину в земній корі, яку видно з космосу. Довжина розлому відображає величезну енергію, вивільнену підземними поштовхами магнітудою 7,8 і 7,5 балів, що призвело до значних руйнувань і людських жертв.



Тріщини в корі планети в результаті землетрусу в Туреччині / Фото Copernicus/NERC/COMET

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10. Найбільший у світі айсберг відколовся від льодовика

Цієї осені відбулася надзвичайна подія: найбільший у світі айсберг A23a відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді і почав дрейфувати на схід.

Айсберг площею 4000 квадратних кілометрів, який рухається після майже чотирьох десятиліть, піднімає бентежні питання про вплив змін клімату на льодовикові утворення Антарктиди.