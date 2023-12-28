Команда станції навіть "запалила" святкову менору, щоправда, в рамках суворого протоколу довелося використати фетрову, а не справжню.

А тим часом Вчені назвали наступну ціль людства у космічних протистояннях держав

Екіпаж 70-ї експедиції МКС, до складу якого входять астронавти NASA та Європейського космічного агентства і, на жаль, Роскосмосу, відсвяткував Різдво, взявши вихідний, щоб відкрити подарунки та насолодитися святковою вечерею. Святкової атмосфери додало те, що через мікрогравітацію на борту МКС екіпаж одягнув капелюхи Санти, які стояли вертикально, як і належить на борту МКС.



Члени екіпажу МКС за святковим столом / Фото NASA



Святкове печиво на МКС / Фото NASA



Астронавти святкують Різдво / Фото NASA

Екіпаж, який прибув на МКС у вересні на кораблі "Союз", зробив перерву у своєму напруженому графіку, що включав нагляд за відправленням вантажних кораблів, і подивився класичний різдвяний фільм.

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Командир Андреас Могенсен з Європейського космічного агентства передав з МКС теплі побажання на Землю, висловивши надію на радість і святковий дух серед тих, хто святкує Різдво або насолоджується святковим сезоном.

Екіпаж має повернутися на Землю навесні 2024 року.