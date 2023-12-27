Що таке точки Лагранжа і чому вони важливі

Названі на честь астронома Жозефа-Луї Лагранжа, ці зони міжпланетного простору є точками, де гравітаційні тяжіння двох небесних тіл (таких як Земля і Сонце, наприклад) врівноважують одне одного, даючи об'єктам між ними можливість утримуватися на стабільній орбіті. Якщо об'єкт посунеться в один бік, його притягне Сонце, якщо ж відлетить в інший – його захопить Земля. Таким чином у певних зонах між двома космічними тілами з магнітним полем є певні зони, в яких гравітація обох ніби гасить одна одну. У системі Сонця та Землі існує п'ять різних точок Лагранжа, які є результатом цих унікальних взаємодій. Вони названі від L1 до L5.

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Точки L4 та L5 розташовані у фіксованих положеннях на 60 градусів попереду і позаду Землі (плюс Місяць) на її орбітальному шляху навколо Сонця. Така стабільність робить їх ідеальними місцями "паркування" для супутників і телескопів. Космічні апарати можуть перебувати в цих зонах протягом тривалого часу, не витрачаючи багато пального на коригування свого положення, забезпечуючи безперервний огляд нашої планети та її природного супутника, а також ідеальну точку для спостереження за погодними умовами на Землі.

Відсутність атмосферних перешкод і близькість L1 і L2 до Місяця роблять ці місця також популярними місцями для розташування. Той, хто контролює ці позиції, має значну перевагу, коли йдеться про космічні дослідження, зв'язок і спостереження.

З точки зору Сонця, L2 знаходиться на відстані 1,5 мільйона кілометрів "позаду" Землі. L2 обертається навколо Сонця з тією ж швидкістю, що й Земля.

Перебуваючи за Місяцем із земної точки зору, L2 забезпечує безперешкодний огляд далекого космосу, що робить його ідеальним місцем для таких чутливих телескопів, як Джеймс Вебб.

Китай уже відправив супутник-ретранслятор Queqiao на орбіту L2 в системі Земля-Місяць для зв'язку з місячним зондом Chang'e 4, який першим здійснив посадку на зворотному боці Місяця. США також націлилися на систему Земля-Місяць L2, запланувавши на кінець 2020-х років місії на кшталт місячного аванпосту Gateway.

L2 особливо важлива через те, що з неї видно дальній бік Місяця. Ми не можемо бачити його з Землі, а Китай прямує туди,

– каже інженерка космічних систем Лора Даффі.

Економічне і технологічне суперництво між США і Китаєм стало предметом нещодавньої доповіді двопартійного комітету Палати представників Конгресу США, який намагався "фундаментально перезавантажити" відносини за допомогою майже 150 політичних рекомендацій. Звіт є результатом розслідування, яке тривало протягом року і стосувалося суперництва між країнами з моменту вступу Китаю до Світової організації торгівлі у 2001 році. Зокрема, там торкалися й питання дослідження космосу. Автори наголошують на необхідності стабільного фінансування NASA для "забезпечення командування і контролю в космічній сфері", а також "стимулювання наукових відкриттів та американських інновацій".