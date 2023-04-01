Ерік Янсон, директор Програми дослідження Марса NASA, представив план на засіданні двох комітетів Ради з космічних досліджень Національної академії наук США 29 березня.

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План зосереджений на запуску відносно недорогих місій при кожній можливості, яка відкривається приблизно раз на два роки. Ці місії коштуватимуть від 100 до 300 мільйонів доларів кожна і будуть вибиратися між однією місією вартістю 300 мільйонів доларів або декількома меншими місіями з такою ж загальною вартістю.

Янсон зауважив, що відібрані на конкурсній основі місії можуть використовувати досвід комерційних партнерств, таких як програма Commercial Lunar Payload Services або комерційних вантажних польотів і розробки екіпажів.

Регулярна серія менших місій буде доповнена місіями середнього класу, подібними за розміром до лінійки планетарних наукових місій New Frontiers. Ці місії підтримуватимуть три широкі наукові теми:

продовження пошуку ознак життя,

надання інформації для майбутніх людських місій на Марс,

вивчення інших аспектів "динамічного Марса", таких як геологія і клімат.

Іншим елементом стратегії є зміцнення застарілої інфраструктури орбітальних апаратів, які забезпечують зв'язок і передачу зображень. Янсон зазначив, що NASA звертає особливу увагу на створення марсіанської ретрансляційної мережі. Умовний графік, який він представив, включає запуск космічного апарату з камерою високої роздільної здатності і ретрансляційним корисним навантаженням на початку 2030-х років.

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План не передбачає жодних конкретних бюджетних цифр, окрім цифр, наведених для недорогих місій. Янсон зазначив, що проєкт плану не відображений у бюджетній пропозиції NASA на 2024 фінансовий рік, яка включає рядок "Місії майбутнього на Марс", але присвячений розробці об'єкта для розміщення зразків Марса і підтримці NASA місії ЄКА "ЕкзоМарс".

NASA чекатиме на відгуки наукової спільноти щодо цього плану, наприклад, на майбутньому засіданні Групи з аналізу програми дослідження Марса, щоб удосконалити стратегію.