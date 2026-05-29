Нова ініціатива спрямована на захист екіпажів важкої техніки, яка працює в безпосередній близькості до вогню. Про унікальну розробку, що поєднує космічні технології та побутові рішення, повідомляє наукове видання Phys.org з посиланням на офіційний пресреліз NASA.

Чому космічних супутників NASA виявилося замало для боротьби з лісовими пожежами?

Глобальні зміни клімату призводять до того, що сезони лісових пожеж у всьому світі стають дедалі тривалішими, а самі займання – масштабнішими та непередбачуваними. Через тривалі посухи вогонь поширюється значно швидше, що залишає рятувальникам обмаль часу на ухвалення рішень та евакуацію. Хоча космічне агентство роками використовує супутникові системи та авіацію для відстеження стихії з висоти, для ефективного захисту людей безпосередньо на передовій цього виявилося замало.

Головна проблема полягає в інформаційному вакуумі під густими кронами дерев та в зонах сильного задимлення, куди не спроможні зазирнути навіть найсучасніші космічні апарати. Супутники чудово фіксують загальну картину лиха, але вони безсилі, коли потрібно попередити екіпаж конкретного бульдозера про критичний рівень жару навколо них. Через це виникла гостра потреба в локальних інструментах, здатних працювати безпосередньо в епіцентрі катастрофи.

Проєкт NASA FireSense став відповіддю на цей виклик, об'єднавши складні космічні розробки з практичним досвідом наземних служб. Тестування нових сенсорів безпосередньо на техніці регіональних лісових комісій дозволяє адаптувати наукові розробки під реальні та суворі умови боротьби з вогнем, заповнюючи прогалини в моніторингу там, де орбітальні системи виявляються безпорадними.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

У той час як ми намагаємося розробляти технології, які дозволяють нам розуміти лісові пожежі та реагувати на них разом із нашими партнерами, наземні спостереження є життєво важливими для забезпечення контексту того, що ми бачимо з космосу,

– Ян Броснан, керівник програми з лісових пожеж у Дослідницькому центрі NASA імені Еймса в Кремнієвій долині, Каліфорнія.

Як проста духовка допомагає захистити пожежників від смертельної небезпеки?

Під час гасіння лісових пожеж рятувальники по всій країні активно використовують важкі бульдозери, які у професійному колі називають "пожежними дозерами" (fire dozers). Ці машини працюють на передовій лінії боротьби зі стихією: вони розчищають суху рослинність та створюють мінералізовані смуги – штучні бар'єри з голого ґрунту, які зупиняють або сповільнюють поширення вогню. Така специфіка роботи змушує техніку та її операторів перебувати буквально за кілька кроків від розбурханого полум'я.

Для підвищення безпеки Лісова комісія Алабами (AFC) наразі переводить свій флот на нові моделі бульдозерів із повністю закритими кабінами, які називають "envirocabs". Хоча такі кабіни значно краще захищають водіїв від чадного газу та диму, герметичне оточення створює нову проблему: оператору стає надзвичайно важко вчасно відчути, коли теплове випромінювання від пожежі зовні досягає критичної та небезпечної позначки.

Справа не стільки в тому, що трактор згорить, скільки в тому, що він вийде з ладу,

– Ітан Барретт, аналітик з пожежної безпеки AFC.

Головна загроза полягає навіть не в тому, що трактор згорить, а в тому, що від екстремального жару може розплавитися або закоротити електрична проводка. Це призведе до повної зупинки машини, заблокувавши водія посеред палаючого лісу. Щоб вирішити цю проблему, фахівці NASA розробили просту та дешеву систему попередження на основі термопари.

Зверніть увагу! Термопара – це надзвичайно простий і надійний датчик для вимірювання температури. Він складається всього з двох дротів із різних металів, які з'єднані між собою на одному кінці. Коли це місце з'єднання нагрівається, у дротах виникає крихітна електрична напруга.

Прилад вимірює її та миттєво визначає точну температуру. Завдяки своїй міцності та здатності витримувати колосальний жар, такі датчики масово використовуються у звичайних побутових духовках та промислових печах для випалювання глини.

У пожежному бульдозері цю термопару закріплюють на склі кабіни, а дроти від неї підключають до звичайного світлодіода на приладовій панелі прямо перед очима водія. Коли датчик фіксує небезпечну температуру зовні, світлодіод починає швидко блимати, сигналізуючи про необхідність відступити. Вся система працює автономно від звичайних пальчикових батарейок типу АА.

Для створення цього ми використовували комерційні, готові компоненти. Термопара, яка розміщується у вікні для вимірювання температури, наприклад, є такою ж, як і та, що використовується в духовці або печі для випалювання,

– Дженніфер Фаулер, менеджерка з інтеграції науки програми диких пожеж у Дослідницькому центрі NASA імені Ленглі в Гемптоні, штат Вірджинія.

Як проходило тестування та впровадження нових датчиків?

Розробка та впровадження цієї технології стали результатом тісної співпраці між NASA та Лісовою комісією Алабами. Перший такий датчик у вересні 2025 року встановила Дженніфер Фаулер, менеджерка з інтеграції науки програми диких пожеж у Дослідницькому центрі NASA імені Ленглі в Гемптоні, штат Вірджинія. Другий сенсор у березні 2026 року змонтував Раян Вейд, науковий співробітник Університету Алабами в Гантсвіллі та проєкту NASA FireSense.

Під час встановлення другого датчика ми зрозуміли, що нам потрібна додаткова деталь, тому ми просто збігали до місцевого будівельного магазину, щоб придбати її. Досвід NASA в цьому випадку полягає не в новизні самого інструменту, а в тому, щоб зрозуміть, як швидко вирішити проблему та інтегрувати цю технологію в їхню існуючу систему,

– Раян Вейд, науковий співробітник Університету Алабами в Гантсвіллі та NASA FireSense.

У квітні 2026 року (зокрема, під час дводенного заходу 23–24 квітня в місті Андалусія, штат Алабама) розробники та пожежники зібралися разом, щоб продемонструвати нову технологію та обговорити методи боротьби з вогнем. Під час цієї зустрічі лісовий пожежник AFC Джейсон Беррі навіть навчав керівницю програми технологій лісових пожеж NASA Терезу Кауффман керувати пожежним бульдозером. Створені датчики вже пройшли успішні випробування на реальних лісових пожежах та під час контрольованих підпалів.

З моменту їх встановлення ми запускали їх на лісових пожежах та контрольованих підпалах, і вони виявилися ефективними. Вони працюють саме так, як задумано, і оператори кажуть, що це покращує ситуаційну обізнаність. На основі успіху цього пілотного проєкту ми плануємо оснастити всі бульдозери в нашому автопарку,

– Ітан Барретт, аналітик з пожежної безпеки AFC.

Які наукові дані збиратимуть безпосередньо з епіцентру пожежі?

Окрім безпосереднього захисту людей, ці датчики допомагають науковцям збирати унікальні дані про те, що саме відбувається під лісовим наметом безпосередньо під час пожежі. У майбутньому NASA FireSense та AFC планують встановити на бульдозери інфрачервоний спектрометр FireTIRS (Fire Thermal InfraRed Spectrometer) для вимірювання температури, швидкості поширення вогню, довжини полум'я, конвекції та викидів газів.

Також Дженніфер Фаулер наразі оцінює можливість інтеграції анемометрів (приладів для вимірювання швидкості та напрямку вітру) та компактних камер, які фіксуватимуть суворість вигорання, швидкість поширення полум'я, а також тип, об'єм та швидкість згорання лісового палива.

Це набір даних, який виведе нас на наступне покоління моделей пожеж. Він дає нам детальне розуміння, необхідне для створення інструментів, які можуть заздалегідь попереджати пожежників про те, що робитиме вогонь. На лісовій пожежі цей додатковий час – це все,

– Дженніфер Фаулер, менеджерка з інтеграції науки програми диких пожеж у Дослідницькому центрі NASA імені Ленглі.

Співпраця між NASA та Лісовою комісією Алабами (AFC) триває вже понад рік. Навесні минулого року науковці космічного агентства проводили для наземних екіпажів AFC спеціальні навчальні заняття з метеорології та вимірювання вологості ґрунту, а також спільно працювали над тестуванням чутливих авіаційних приладів безпосередньо під час гасіння активних лісових пожеж.

Розробка цього простого теплового датчика наочно демонструє, як передові космічні технології можуть ефективно поєднуватися з простими побутовими рішеннями для порятунку людських життів на Землі. Замість створення дорогих та складних приладів, інженери NASA змогли оперативно вирішити критичну проблему безпеки за допомогою доступних компонентів, які можна придбати у звичайному магазині.

Зібрані за допомогою цих приладів дані мають колосальне значення для науки. Вони заповнюють важливу прогалину в розумінні поведінки вогню на рівні землі, що неможливо детально розгледіти з космосу. Це дозволить науковцям створити пожежні моделі нового покоління.

У перспективі такі моделі допоможуть прогнозувати поведінку лісових пожеж з високою точністю. Рятувальники отримуватимуть попередження про зміну напрямку чи інтенсивності вогню значно раніше, що дасть їм дорогоцінний час для безпечної евакуації або зміни тактики гасіння.

Як космічні технології NASA допомагають приборкувати лісові пожежі?

Глобальні зміни клімату призводять до того, що сезони лісових пожеж у всьому світі стають дедалі тривалішими, а самі займання – масштабнішими та непередбачуваними. Традиційних методів боротьби з вогнем уже недостатньо, тому провідні наукові центри активно залучають свої ресурси для моніторингу стихійних лих. NASA роками використовує супутникові системи та авіацію для відстеження поширення вогню з висоти, проте для ефективного захисту рятувальників безпосередньо на передовій цього виявилося замало.

Головна проблема полягає в інформаційному вакуумі під густими кронами дерев та в зонах сильного задимлення, куди не можуть зазирнути космічні апарати. Через це виникла гостра потреба в локальних інструментах, які здатні працювати безпосередньо в епіцентрі катастрофи. Проєкт NASA FireSense став відповіддю на цей виклик, об'єднавши складні космічні розробки з практичним досвідом наземних служб для створення максимально простих, але життєво важливих систем безпеки.