Кілонові, на відміну від більш звичних наднових, виникають під час злиття компактних об'єктів у подвійних системах, таких як нейтронні зорі або нейтронна зоря і чорна діра. Їхнє енерговиділення, приблизно в 1 000 разів більше, ніж у наднових, робить їх інтригуючим об'єктом дослідження. Однак вченим ще належить встановити точні межі летальності цих явищ.

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Дослідження, опубліковане в останньому випуску Astrophysical Journal, заглиблюється у смертельний потенціал кілонових, навіть коли їхня ціль розташована поза віссю викиду – відносно рідкісне явище в астрономічних термінах. Дані, використані в дослідженні, були отримані переважно зі спостережень події GW 170817/GRB 170817A в поєднанні з теоретичними розрахунками.

Яку загрозу кілонові становлять для життя

Дослідження показало, що наслідком типової кілонової події, який становить загрозу для життя, є рентгенівське випромінювання. Воно може поширюватися на відстань до 5 парсеків, що еквівалентно приблизно 16 світловим рокам. Якщо врахувати позаосьове гамма-випромінювання від події, то смертельний діапазон дещо зменшується до приблизно 4 парсеків.

Найсуттєвіша небезпека для життя, що походить від кілонових – це космічні промені, прискорені їхнім вибухом. Ці високоенергетичні частинки можуть зберігати свою смертоносність на значних відстанях, до 11 парсеків, або приблизно 35 світлових років, після початкового вибуху.

Варто зазначити, що попри свої інтригуючі властивості, кілонові є відносно рідкісними космічними подіями, тому становлять незначну пряму загрозу для життя на Землі. Для порівняння, вибухи наднових відбуваються частіше і мають подібний до кілонів потенціал впливу.

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Варто також додати, що висновки науковців ґрунтуються на припущенні, що струмінь кілонової не спрямований у наш бік, оскільки в такому випадку будь-які порівняння будуть недоречними.

Хоча безпосередній ризик для життя на Землі від кілонових залишається мінімальним, це дослідження підкреслює їхню важливість у ширшому розумінні життя у Всесвіті. Ці результати дають цінну інформацію про унікальну природу кілонових та їхні потенційні наслідки для життя за межами нашої планети.