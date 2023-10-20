Кілонові, на відміну від більш звичних наднових, виникають під час злиття компактних об'єктів у подвійних системах, таких як нейтронні зорі або нейтронна зоря і чорна діра. Їхнє енерговиділення, приблизно в 1 000 разів більше, ніж у наднових, робить їх інтригуючим об'єктом дослідження. Однак вченим ще належить встановити точні межі летальності цих явищ.
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Дослідження, опубліковане в останньому випуску Astrophysical Journal, заглиблюється у смертельний потенціал кілонових, навіть коли їхня ціль розташована поза віссю викиду – відносно рідкісне явище в астрономічних термінах. Дані, використані в дослідженні, були отримані переважно зі спостережень події GW 170817/GRB 170817A в поєднанні з теоретичними розрахунками.
Яку загрозу кілонові становлять для життя
Дослідження показало, що наслідком типової кілонової події, який становить загрозу для життя, є рентгенівське випромінювання. Воно може поширюватися на відстань до 5 парсеків, що еквівалентно приблизно 16 світловим рокам. Якщо врахувати позаосьове гамма-випромінювання від події, то смертельний діапазон дещо зменшується до приблизно 4 парсеків.
Найсуттєвіша небезпека для життя, що походить від кілонових – це космічні промені, прискорені їхнім вибухом. Ці високоенергетичні частинки можуть зберігати свою смертоносність на значних відстанях, до 11 парсеків, або приблизно 35 світлових років, після початкового вибуху.
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Варто також додати, що висновки науковців ґрунтуються на припущенні, що струмінь кілонової не спрямований у наш бік, оскільки в такому випадку будь-які порівняння будуть недоречними.
Хоча безпосередній ризик для життя на Землі від кілонових залишається мінімальним, це дослідження підкреслює їхню важливість у ширшому розумінні життя у Всесвіті. Ці результати дають цінну інформацію про унікальну природу кілонових та їхні потенційні наслідки для життя за межами нашої планети.